MFS IM: commento in vista del meeting Bce - PAROLA AL MERCATO

di Annalisa Piazza* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - Un taglio ulteriore a giugno, ma c'e' spazio per una pausa a luglio.

Si prevede ampiamente che la BCE tagliera' i tassi di interesse di 25 punti base al 2% nella riunione di giovedi', riportando la politica monetaria al centro del suo "intervallo" neutrale. Una mossa del genere e' completamente scontata dal mercato. Pertanto, solo un cambiamento nella comunicazione, in senso piu' espansivo, potrebbe portare a un movimento sui mercati. Con il Consiglio direttivo piu' fiducioso che l'inflazione stia progredendo verso il suo obiettivo, la crescita dei salari in fase di normalizzazione (con qualche scossone dovuto ad alcuni effetti negoziali una tantum), i rischi per la crescita orientati al ribasso nel medio termine, un ulteriore allentamento della politica monetaria e' pienamente giustificato. La domanda e' quando e quanto ancora? La BCE si impegnera' in anticipo su ulteriori tagli? La nostra previsione e' che il mantra della dipendenza dai dati verra' ribadito per ora. Riteniamo che la BCE non incorporera' alcuna stima del piano fiscale tedesco e/o dell'aumento della spesa militare, poiche' la mancanza di dettagli rendera' il tutto difficile. Allo stesso modo, l'impatto dei dazi sulla crescita e del rafforzamento dell'euro sara' difficile da stimare. Prevediamo che il PIL dell'Eurozona si attestera' allo 0,8% nel 2025 e nel 2026, tenendo conto di una parte dell'impatto negativo dell'incertezza commerciale e della mancanza di una ripresa consistente della spesa privata.

Cosa succedera' dopo giugno? Crediamo che la dipendenza dai dati continuera' ad essere il fattore chiave per le decisioni di politica economica, con la piccola avvertenza che i tassi di riferimento saranno piu' "neutrali" rispetto a prima, quindi l'ostacolo per attuare ulteriori tagli consecutivi e' elevato. Date le diverse opinioni dei membri del Consiglio direttivo, il compromesso la prossima settimana sara' probabilmente un taglio con guidance invariata, il che lascera' tutte le opzioni sul tavolo per le mosse future.

Prevediamo una pausa nella riunione di luglio (a meno che non ci siano segnali di miglioramento nei negoziati sui dazi) e un ulteriore allentamento a settembre e forse nel quarto trimestre, con tassi terminali all'1,5%. I mercati stanno attualmente scontando due tagli nei prossimi 6 mesi e tassi terminali intorno all'1,65%.

Considerando che e' probabile che la BCE inizi ad aumentare i tassi nel periodo compreso tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, la valutazione sul segmento a breve termine della curva appare equa. L'attuale premio al rischio sul segmento a lungo termine della curva, maggiormente correlato agli aggiustamenti della politica fiscale, alle riforme dei fondi pensione e al grado di ricaduta derivante dagli altri mercati sviluppati, sembra essere relativamente elevato. Sebbene un appiattimento rialzista della curva non rappresenti il nostro scenario di base, dati i rischi di recessione limitati (non si prevede l'impiego di altri strumenti di politica monetaria a breve termine), siamo consapevoli di un posizionamento estremo che potrebbe portare a una certa volatilita' sulla curva dei titoli di Stato europei nei prossimi mesi.

*Fixed Income Research Analyst, MFS Investment Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

