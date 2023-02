Mfe: P.S. Berlusconi, incontrato presidente ProSieben, non piu' chiusure passato

'Strumentalizzata figura mia padre per ostacolare progetto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - 'Ho incontrato il presidente del supervisory board di ProSieben, che non ha ruoli gestionali ma e' l'organo di controllo che partecipa alla formazione del cda e alle nomine dei manager piu' importanti, tra cui il ceo. Si chiama Andreas Wiele e rispetto al passato ho trovato di fronte a me una persona abituata a ragionare di business, che mi e' sembrato conoscere il mondo dei media, con un atteggiamento di apertura mentre in passato, mi spiace dirlo, c'era stata abbastanza chiusura'. Cosi' l'amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa di settore nella sede di Cologno Monzese. 'Questo - aggiunge - ci fa essere ottimisti sul fatto che ci possano essere importanti collaborazioni per sviluppare progetti insieme, ad esempio sull'area digitale'.

I timori sul progetto di internazionalizzazione, spiega il numero uno di Mfe, riguardano altro: 'La preoccupazione piu' grande, che io ho oggi, e' la strumentalizzazione che viene fatta della nostra partecipazione in ProSiebenSat a livello politico. E' un progetto ambizioso e industrialmente complicato, ma oggi a preoccuparmi di piu' rispetto alla sua riuscita e' il fatto che Mfe e' in ProSiebenSat, Mfe fa capo a Fininvest, che e' la holding di Silvio Berlusconi, con la sua storia politica. E questo viene strumentalizzato a livello geopolitico per ostacolare i nostri progetti. E' terribile, noi abbiamo il 30% di ProSieben e vogliamo fare l'interesse di tutti gli azionisti'.

Sui giornali tedeschi, ripete piu' volte Pier Silvio Berlusconi, 'l'idea che una televisione tedesca possa essere partecipata in modo importante, non parliamo di controllata, da un'azienda, che in qualunque modo riporta al politico Silvio Berlusconi, fa alzare barricate enormi. E' strumentalizzazione, mio padre di tutto si occupa ma non delle questioni tra Mfe e ProSieben, non si occupa piu' minimamente della televisione italiana. Queste strumentalizzazioni partono molto spesso da chi ha interesse a fare in modo che le cose non succedano'.

