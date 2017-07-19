Mfe: Berlusconi, chiuderemo anno ancora con ottimi risultati

Ceo: 'realizzato sogno mio padre', ma 'c'e' tanto da fare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 dic - 'Chiuderemo un 2025 ancora con ottimi risultati'. Cosi' Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope, in un'intervista al Tg5 che verra' trasmessa questa sera nell'edizione delle 20.00.

'Il 2025 per noi di Mediaset, per MediaForEurope, e' stato un anno straordinario', ha ribadito Berlusconi. 'Dopo sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio, abbiamo realizzato questa dimensione davvero da multinazionale.

Sottolineo: siamo l'unica multinazionale italiana nel mondo dei media. Oggi parliamo a oltre 220 milioni di persone, abbiamo davvero una dimensione che ci da' la spinta per guardare avanti, anche se c'e' tanto da fare per rendere tutto un insieme organico che resista anche in un mondo in continua evoluzione'.

Berlusconi parla di 'orgoglio' per aver 'trasformato' quello 'che era un sogno di mio padre, anni e anni fa, in quella che oggi si puo' dire una realta''. Oggi pero', osserva Berlusconi, 'il mondo dei media e' sotto pressione, l'economia europea e' in un momento a dir poco delicato'. In particolare, 'la pressione e la concorrenza dei giganti del web si fanno sentire moltissimo. E' una concorrenza molto difficile da contrastare per le loro dimensioni, ma anche perche' mancano delle regole'. Detto questo, 'noi guardiamo avanti con fiducia: stiamo andando in controtendenza rispetto a tutti i broadcaster, le televisioni e le media company europee che stanno licenziando. Noi stiamo assumendo persone, piu' di 250 giovani sotto i 30 anni solo nell'ultimo anno tra Italia e Spagna. Io penso che fare l'imprenditore sia questo: orgoglio, ripeto, ma anche tanta tensione verso il futuro'.

