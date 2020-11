Mes: Gualtieri, per chi lo vuole, chi non lo vuole perche' s'interessa a criteri?

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - "Stiamo parlando di una linea che esiste per chi la vuole, se non la si vuole non capisco perche' siano cosi' interessanti i criteri per accedervi, avevo capito che la posizione di alcuni e' di non accedere". Cosi' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha risposto alle domande dei parlamentari, in audizione sul Mes, in particolare a Stefano Fassina, che ha espresso posizione contraria. "E' evidente che i margini di flessibilita' verrebbero usati, da questo punto di vista penso di poter rassicurare". Gualtieri ha osservato in generale che "e' sotto gli occhi di tutti che l'indirizzo politica economica dell'Ue e' fortemente cambiato rispetto al periodo dell'austerita', lo e' anche grazie all'Italia, gli strumenti sono neutrali, contano le politiche, non sentiamoci un'entita' distinta e separata dall'Unione europea e contribuiamo a definirne gli indirizzi".

