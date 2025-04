Merck: accordo per rilevare societa' Usa SpringWorks a 47 $ per azione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - L'acquisizione sara' finanziata con liquidita' disponibile e nuovo debito.

Come specificato in una nota, Merck manterra' la capacita' di perseguire operazioni piu' grandi e continuera' a valutare opportunita' nei suoi tre settori, con la scienza della vita come priorita'. Merck e' impegnata a preservare il suo solido rating creditizio investment grade.

'L'acquisizione concordata di SpringWorks rappresenta un passo importante nella nostra strategia attiva di portafoglio per posizionare Merck come una potenza diversificata e tecnologica a livello globale. Per il nostro settore sanitario, questa operazione aumenta l'attenzione sui tumori rari, accelera la crescita e rafforza la nostra presenza negli Stati Uniti', ha affermato Bele'n Garijo, presidente del comitato esecutivo e amministratrice delegata di Merck.

'Oltre a questa transazione, continueremo a esplorare le opportunita' di M&A nei nostri tre settori di business, sempre con una ferma attenzione all'adattamento strategico, alla solidita' finanziaria e alla creazione di valore a lungo termine', ha aggiunto.

