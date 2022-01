Mercati: Vontobel, per investitori Mattarella bis importante gia' in chiave 2023

Si riduce incertezza di breve sui rendimenti italiani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - La conferma di Sergio Mattarella al Quirinale e' positiva e importante per gli investitori anche gia' in chiave 2023, cioe' per le elezioni politiche del prossimo anno in Italia.

E' questo il commento dell'asset manager svizzero Vontobel sulla rielezione del Presidente della Repubblica. "Nel lungo periodo - osservano Gianni Piazzoli, Cio Vontobel Wealth Management Sim Italy, e Reto Cueni, Chief Economist Vontobel Wealth Management - il presidente Mattarella fara' in modo che la massima autorita' politica italiana mantenga la sua posizione pro-UE. Questo e' importante quando gli investitori guardano alle prossime elezioni generali italiane nel 2023 e oltre. Mattarella sara' la chiave per qualsiasi nuovo rimpasto di governo e per la costruzione di potenziali coalizioni in Parlamento". "Ci aspettiamo che i mercati si rilassino un po' e che l'incertezza sulla leadership in Italia diminuisca per ora - si fa notare - Nel breve periodo, il segnale di continuita' dovrebbe ridurre il surplus di incertezza sui rendimenti italiani. Il primo ministro Draghi puo' spingere ora per una rapida implementazione del Recovery Fund, che e' importante per la situazione finanziaria del paese e dovrebbe dimostrare la sua capacita' di attuare le riforme. Tuttavia, e' probabile che diventi piu' difficile per Draghi riformare il paese quanto piu' ci avviciniamo alle prossime elezioni generali, che devono tenersi non oltre la primavera del 2023".

fon

(RADIOCOR) 31-01-22 10:03:21 (0208) 5 NNNN