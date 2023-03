Mercati: Gatch (JPMorgan Am), grande incertezza e volatilita', ma anche opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Londra, 21 mar - 'Viviamo in un periodo di forte incertezza, legata a numerosi fattori, tra cui l'aggressivo inasprimento delle politiche monetarie, e di forte volatilita', che proseguira' per un certo periodo.

Alle questioni gia' aperte si sono aggiunti altri problemi, non ultimo il fallimento di Silicon Valley Bank. E' un periodo senza precedenti per i mercati e potrebbe avere impatti che al momento non riusciamo a prevedere'. Lo ha detto George Gatch, Ceo di JpMorgan Asset Management, aprendo lo European Media Summit 2023, in corso a Londra, sottolineando che, proprio per fare fronte a un contesto in rapida evoluzione, che potrebbe presentare anche rischi indesiderati, la societa' ha 'messo in atto uno stress market protocol, un protocollo per analizzare la nostra esposizione e cercare di prevedere cosa ci aspetta'. La societa' conduce infatti 'stress test' applicati a ciascuna delle sue aree di prodotto. Tuttavia, ha spiegato Gatch 'e' anche un periodo di opportunita' che vogliamo cogliere, per esempio nel settore dei multi-asset'. Il mondo, del resto, sta cambiando, e la tecnologia sta contribuendo fortemente a questa trasformazione: 'Una dei fattori piu' importanti per il successo dell'asset management e' riuscire a integrare la tecnologia e l'innovazione. Noi abbiamo un fortissimo impegno su questo fronte, spendiamo 500 milioni di dollari all'anno e abbiamo 1.400 ingegneri e technologist dedicati a questo', ha detto il Ceo, spiegando inoltre che 'la piattaforma di asset management della societa' non e' mai stata cosi' solida, e' stabile. Noi abbiamo vantaggi competitivi in varie aree, dobbiamo essere capaci di identificare e sfruttare le opportunita'. Dobbiamo essere certi di stare facendo tutto il possibile per tutelare gli interessi dei nostri clienti. La squadra di gestione del rischio e' centrale nelle nostre attivita''. Guardando avanti, le priorita' del gruppo si concentrano sulla performance degli investimenti: 'Nel breve-medio termine riteniamo che le obbligazioni siano tornate protagoniste e che ci siano forti opportunita' nel reddito fisso. I portafogli diversificati continueranno a crescere e anche su questo vediamo opportunita'. Abbiamo investimenti strategici di lungo termine, per esempio sugli active Etf. Investiremo sugli alternativi e sulla gestione del rischio', ha detto.

