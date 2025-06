Mercati: CFA Italy Radiocor Sentiment Index risale a -38,5 punti a giugno

Prospettive per i prossimi sei mesi verso un recupero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Dopo il forte calo registrato a maggio, migliora leggermente il sentiment degli operatori finanziari: il CFA Italy Radiocor Sentiment Index risale a -38,5 punti, con un incremento di 16,5 punti rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dall'edizione di giugno del CFA Italy Radiocor Financial Business Survey, realizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor e condotta tra il 19 e il 31 maggio 2025 tra i soci di CFA Society Italy.

Il sondaggio rileva una valutazione ancora incerta della situazione attuale, con le economie italiana, europea e statunitense percepite in un contesto di stabilita' o lieve peggioramento. Guardando pero' alle prospettive per i prossimi sei mesi, il sentiment si mostra in recupero: il 15,4% degli intervistati prevede un miglioramento delle condizioni macroeconomiche in Italia (+10,4 punti rispetto a maggio), il 30,8% stima condizioni stabili (-4,2 punti), mentre il 53,8% si attende un peggioramento (-6,2 punti).

L'indicatore sintetico, che rappresenta la differenza tra ottimisti e pessimisti sull'economia italiana, si attesta cosi' a -38,5 punti.

Le aspettative migliorano anche per l'economia europea nel suo complesso, mentre si conferma estremamente negativo il sentiment sull'economia statunitense.

Sul fronte inflazione, le previsioni degli analisti divergono tra Europa e Stati Uniti: sebbene infatti vi siano aspettative per un rialzo del costo della vita in entrambe le aree, questo e' piu' evidente negli USA, per via del possibile maggior impatto causato dall'introduzione delle tariffe alle importazioni nel Paese.

Questa divergenza inflattiva si riflette nelle attese di politica monetaria: gli operatori si aspettano un taglio dei tassi da parte della BCE, mentre rimane maggiore incertezza sulle future mosse della Federal Reserve. Sui tassi a lunga scadenza, l'azione della BCE potrebbe innescare una moderata discesa dei rendimenti, pur in misura minore rispetto ai tassi a breve, generando un irripidimento della curva in Europa. Questo sarebbe piu' marcato negli USA, dove gli analisti italiani si attendono addirittura un rialzo dei tassi, alla luce delle notizie che, nel mese, hanno evidenziato un possibile peggioramento del deficit fiscale.

rmi

(RADIOCOR) 06-06-25 12:26:35 (0309) 5 NNNN