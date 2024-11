Mercati: Anima, moderato ottimismo per 2025, crescita globale al 2,6% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 nov - Piu' nel dettaglio per quanto riguarda i bond, 'se nel 2025 verra' confermato il trend disinflazionistico e se questo verra' accompagnato dalle mosse delle banche centrali con dei tagli dei tassi, l'anno non potra' che essere positivo per le obbligazioni, soprattutto quelle americane', ha illustrato ancora Di Naro, che per altro ha acceso i riflettori sul Btp.

'Lo spread si e' ridotto, beneficiando inizialmente delle carenze di altri stati come la Germania, dove la domanda di titoli di stato non e' stata forte, poi da un vro interesse per l'Italia', ha detto aggiungendo: 'di recente abbiamo rivisto comprare titoli di stato italiani da parte di investitori esteri', complice anche la stabilita' che sembra garantire il governo italiano.

Quanto alle azioni, in generale, sara' difficile starne a distanza considerando lo scenario di crescita e i tassi i calo. Certo, la maggior parte degli investitori prefrira' scommettere sulle azioni statunitensi, piu' che su quelle europee. E a Wall Street potrebbero salire numerosi titoli e settori, anziche' soltanto i soliti big come successo in passato. 'Negli Stati Uniti abbiamo aspettative di crescita dell'economia e degli utili', ha dichiarato ancora Di Naro, che inoltre ha detto che di recente si sono osservati anche flussi verso la Cina dove pero' 'i motori sembrano ancora spenti'. L'Europa potrebbe risultare un po' piu' sotto pressione, ma la situazione non pare drammatica come spesso e' dipinta sul mercato. 'Quanto alla view settoriale, facciamo fatica a dire dove puntare l'attenzione dal momento che abbiamo assistito a tante variazioni settoriali. In generale - ha detto ancora l'esperto di Anima - preferiamo i titoli ciclici rispetto a quelli difensivi e in termini di gestione del rischio quelli a crescita di qualita''. Le banche, pur in un contesto di tassi di interesse in calo, potrebbero risultare interessanti. 'La redditivita' e' attesa in discesa, ma il livello di attrattivita' e' molto elevato.

Insomma il settore resta attrattivo', ha tagliato corto Di Naro. Il settore auto e quello della moda, precipitati negli ultimi mesi, 'in termini valutativi sono attrattivi, ma potrebbero continuare a essere sottoposti a stress e per questo il mercato non li sta ancora considerando'.

Fabio Fois, rsponsabile Investment Research & Advisory, ha tenuto a evidenziare che l'elezione di Donald Trump nel 2025 non dovrebbe provocare scossoni ne' in America, ne' in Europa. 'Si parla spesso di Trump come di uno spendaccione fiscalmente, ma alla fine in campagna elettorale ha annunciato solamente che nel 2025 estendera' i tagli fiscali in essere. Questo significa cje nel 2025 non tocchera' il bilancio, a parte tagli marginali. Circa le tariffe, se guardiamo la sua prima esperienza alla presidenza, alla fine non ebbero un effetto inflattivo. Riteniamo, in base a quanto ha dichiarato, che la politica dei dazi non generera' inflazione, se non in sotto sotto basket di prodotti americani'. Per altro, ha notato l'economista, l'inflazione che potrebbe essere provocata dai dazi, potrebbe essere assorbita dalle imprese, che mostrano margini elevati e che da qualche tempo hanno smesso di trasferire i costi ai clienti. 'Occorrera' poi attendere nel dettaglio le misure - ha proseguito - i repubblicani non hanno voglia di mettere tariffe generalizzate su tutto il mondo e tutti i prodotti.

Sarebbe problematico politicamente e avrebbe anche poco senso'.

