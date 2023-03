Mef: nasce il Dipartimento dell economia, si occupera' di partecipate

In Cdm il Dpcm su nuovo regolamento organizzazione Ministero (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Viene istituito al Mef il Dipartimento dell'economia. Lo prevede il Dpcm con il regolamento di riorganizzazione del Mef all'esame del Consiglio dei ministri di oggi. Il nuovo Dipartimento, che affianchera' i gia' esistenti Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Finanze, "ha competenza - si legge nel documento - in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche: a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione; b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria; monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione pubblica; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di comunicazione istituzionale, politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi".

fil

(RADIOCOR) 16-03-23 16:42:03 (0567)PA 5 NNNN