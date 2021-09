Mediobanca: ok cda a conti 20-21 con cedola 0,66 euro, assemblea 28 ottobre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Il cda di Mediobanca ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2021 chiusi, come comunicato a fine luglio, con un risultato consolidato netto di 807,6 milioni (contro 600,4 milioni nell'esercizio 2019-20) e di 578,4 milioni per la capogruppo (39,4 milioni).

All'assemblea degli azionisti del 28 ottobre verra' proposta l'assegnazione di un dividendo lordo unitario di 0,66 euro per azione. Il board ha quindi deliberato di convocare per il 28 ottobre 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per deliberare in sede ordinaria, tra le altre cose, l'approvazione al bilancio, l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, la politica di remunerazione ed incentivazione 2021-2022 e politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro.

Enr-

(RADIOCOR) 23-09-21 18:28:37 (0638) 5 NNNN