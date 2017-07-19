Mediobanca: Norges e fondi Usa verso ok a offerta su Banca Generali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ago - Quando si avvicina l'assemblea degli azionisti, convocata per giovedi' 21 agosto, alcuni investitori istituzionali hanno iniziato a manifestare le loro intenzioni di voto sull'offerta di Mediobanca per l'acquisizione di Banca Generali. In particolare, hanno reso noto il proprio voto favorevole Norges, il maggiore fondo sovrano al mondo, e investitori nordamericani come California State Teachers' Retirement System, California Public Employees' Retirement System, Canada Pensions Plan, New York City Comptroller e Florida State Board of Administration. E' quanto si puo' evincere dai siti web dei rispettivi azionisti di Mediobanca, che forniscono una disclosure anticipata delle proprie deleghe di voto.

La decisione di Norges e delle cinque casse previdenziali nordamericane conferma quella gia' formulata in vista della precedente convocazione dell'assemblea di Mediobanca (poi rinviata) e si allinea al giudizio favorevole all'ops su Banca Generali espresso da parte dei principali proxy advisor (ISS e Glass Lewis, insieme a PIRC, agenzia europea specializzata sui fondi pensione).

