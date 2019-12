Mediobanca: Compass, ricorso al Tar del Lazio contro multa Antitrust

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Compass annuncia ricorso al Tar del Lazio contro la multa da 4,7 milioni decisa dall'Antitrust per il collocamento di polizze assicurative abbinate ai prestiti. La societa' del gruppo Mediobanca ribadisce infatti di essere 'certa di aver agito secondo principi di integrale trasparenza nei confronti della propria clientela e in piena conformita' rispetto al quadro regolamentare'. Compass sottolinea di aver 'preso atto del provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, emesso a seguito di un procedimento istruttorio, nel corso del quale la banca ha fermamente sostenuto la legittimita' del proprio operato, pienamente in linea con il vigente contesto normativo'. 'Ancor prima dell'apertura del procedimento - ricorda la societa' - Compass si era autonomamente attivata attuando forti presidi a tutela del consumatore. Pur tuttavia Compass Banca - prosegue - a testimonianza dello spirito propositivo con il quale ha approcciato la vicenda, ha peraltro, a piu' riprese, prospettato all'Autorita' concrete azioni, volte ad accrescere ulteriormente i profili di correttezza nei confronti della clientela, alcune delle quali gia' poste in essere nei mesi scorsi'. 'Ulteriori azioni - annuncia Compass - saranno comunque implementate dalla societa' nei tempi prospettati all'Antitrust'.

