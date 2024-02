Mcc: sottoscrive bond emessi da Finlombarda per 10 milioni

Minotti: 'strategica la collaborazione con le Regioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 feb - Mediocredito Centrale ha sottoscritto obbligazioni emesse da Finlombarda per 10 milioni. Il bond ha durata di quattro anni e modalita' di rimborso bullet (una soluzione unica alla scadenza); la sottoscrizione e' stata effettuata attraverso la modalita' del private placement. L'operazione, a sostegno della societa' finanziaria di Regione Lombardia, si legge in una nota, rafforza il ruolo di Mcc a sostegno della competitivita' del Paese attraverso il suo ruolo di investitore istituzionale nel mercato del private placement.

Francesco Minotti, amministratore delegato Mcc, commenta: "consideriamo strategico per la mission della nostra banca rafforzare la collaborazione con le Regioni per contribuire alla crescita e all'innovazione dei sistemi imprenditoriali locali. Anche in qualita' di banca di secondo livello, assicurando la provvista alle finanziarie regionali, Mcc si pone l'obiettivo di stimolare l'attivita' dei soggetti istituzionali ed economici che sono chiamati a favorire lo sviluppo delle economie territoriali e a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese'. Il private placement dei bond Finlombarda e' stato curato da UniCredit in qualita' di sole lead manager.

