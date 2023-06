Masi: Renzo Rosso, dall'amore per il vino alla guerra a colpi di citazione - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Renzo Rosso e Masi Agricola sono ormai ai ferri corti. Il fondatore di Diesel ha citato in giudizio la societa', dopo che lo scorso marzo aveva rassegnato le proprie dimissioni in gran polemica dal consiglio di amministrazione. Il mercato aspettava le nuove mosse dell'imprenditore della moda, scommettendo piu' che altro sulla vendita delle sue azioni, pari al 10% del capitale. Tanto e' vero che le quotazioni di Masi da meta' marzo, dopo l'annuncio dell'addio di Rosso, hanno perso quasi il 10% del proprio valore a dispetto dello scarso flottante. Oggi, invece, la stessa Masi Agricola ha annunciato di avere ricevuto una notifica dalla Red Circle Investments, la holding dell'imprenditore veneto, di un atto di citazione con cui si chiede al Tribunale di Venezia di accertare e dichiarare la nullita' o comunque l'invalidita' della delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci di Masi Agricola lo scorso 21 aprile 2023 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. In piu' si chiede anche di accertare e dichiarare che il bilancio consolidato di Masi Agricola al 31 dicembre 2022 non e' conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. La societa' ha rilevato che 'l'infondata azione legale si inserisce in una serie di spiacevoli comportamenti, oltretutto lesivi del prestigio di Masi Agricola, avviati da tempo da un gruppo operante, per di piu', nel settore vitivinicolo. A tal riguardo si segnala che Masi ha in corso doverosi accertamenti sugli amministratori espressione di Red Circle Investments, con particolare riferimento alle cariche dai medesimi ricoperte in societa' concorrenti, all'esito dei quali sara' data informativa al mercato'. La societa', e' scritto ancora nel comunicato, intende proteggere, nelle sedi opportune, la propria reputazione, nella piena consapevolezza di aver operato nell'assoluto rispetto dei principi di corretta amministrazione e dei valori etici ai quali da oltre 250 anni e' improntata la gestione delle attivita' d'impresa che oggi si esprimono in Masi Agricola. La prima udienza, salvo rinvii, e' fissata per l'11 dicembre 2023 e chissa' che nel frattempo non ci siano ulteriori colpi di scena.

Facendo un passo indietro, Rosso entro' nel capitale di Masi nel 2020, inizialmente con una quota attorno al 5%, rilevata dopo l'uscita di Bacco, la Spa del fondo di private equity Alcedo entrata nel 2006 nell'azionariato della societa' vinicola. La partecipazione fu poi innalzata nel 2022 al 7,5% e successivamente al 10%, che il patron di Only The Brave detiene ancora, attraverso Red Circle Investments. Dopo l'assemblea dell'aprile 2022, Rosso entro' anche nel consiglio di amministrazione, al fianco di diversi membri della famiglia proprietaria. Per tre anni sarebbe dovuto rimanere nel board con Sandro Boscaini (presidente), Bruno Boscaini, Mario Boscaini, Federico Girotto, Raffaele Boscaini, Anita Boscaini, Cristina Rebonato, Enrico Maria Bignami, Lamberto Lambertini e Lorenzo Tersi. Lo scorso marzo, pero', il fulmine a ciel sereno. Rosso ha infatti rassegnato le dimissioni e in una lettera aperta ha spiegato di 'aver riscontrato un'organizzazione del governo societario non in linea' con gli standard da societa' quotata e di ritenere che 'non vi siano presupposti per apportare il mio contributo professionale e innovativo, e per una proficua partecipazione ai processi gestori'. Secca e' stata anche la risposta di Masi, che ha sostenuto che 'al signor Rosso non e' mai stata negata l'opportunita' di esprimere le proprie valutazioni nell'ambito del dibattito consiliare, anche con riferimento al governo societario'.

Il controllo della societa', comunque, e' blindato nelle mani della famiglia Boscaini: i tre fratelli Sandro, Bruno e Mario, legati da un patto parasociale, detengono ciascuno il 24,5% del capitale sociale. Nell'azionariato dell'azienda, oltre Rosso, e' presente anche la Fondazione Enpaia con il 6,2%. Il flottante e' dunque limitato a circa il 10%. Dal bilancio approvato con l'ultima assemblea risulta che l'azienda ha chiuso il 2022 con un utile netto di 4,5 milioni, in calo dai 5,4 milioni dell'anno prima, su un fatturato di 74,7 milioni, in progresso del 12,6% sul 2021.

L'indebitamento finanziario netto a fine 2022 era di 7,7 milioni, in peggioramento dai 2,7 milioni di fine 2021.

Quanto a Renzo Rosso, l'imprenditore negli ultimi anni si e' appassionato al settore del vino e a quello dell'hotellerie.

Lo scorso febbraio ha costituito la holding Brave Wine, dove ha fatto confluire, oltre alla sua tenuta di Marostica Diesel Farm, le partecipazioni acquisite nelle cantine Benanti, in Sicilia, e Josetta Saffirio, in Piemonte.

