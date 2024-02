Masi: assemblea straordinaria azionisti convocata per il 4 marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - L'assemblea straordinaria degli azionisti deliberata dal cda di Masi Agricola e' fissata, in unica convocazione, per il giorno 4 marzo 2024. Lo comunica la societa' in una nota.

All'ordine del giorno ci sono alcune modifiche concernenti l'oggetto sociale, l'adozione dello status di societa' benefit e il meccanismo di voto per la nomina del cda che determineranno il diritto di recesso per i soci che non concorreranno all'approvazione delle delibere assembleari su questi punti. Sullo sfondo restano i contrasti tra la societa' e Renzo Rosso: Masi e l'imprenditore veneto, che detiene il 10% del pacchetto azionario della societa', sono in causa da quando e' stato pubblicato il bilancio 2022 dell'azienda.

com-Bla

(RADIOCOR) 17-02-24 12:15:37 (0288) 5 NNNN