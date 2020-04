Marr: -21% vendite totali preliminari I trim. a 260 mln, pesa Covid-19

Fino al 23/2 segnavano un +4,1%. Assemblea approva bilancio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 apr - Nei primi tre mesi dell'anno, che per effetto della stagionalita' sono relativamente significativi per il loro contributo ai ricavi di vendita dell'intero esercizio, le vendite totali del gruppo Marr hanno risentito degli effetti della diffusione del Covid-19 in Italia e si sono attestate (valori preliminari consolidati) a circa 260 milioni di euro rispetto ai 329 milioni del 2019. E' quanto riporta una nota del gruppo della ristorazione che ha approvato in assemblea i conti 2019 e rinnovato il consiglio di amministrazione. "Da segnalare che dall'inizio dell'anno fino al 23 febbraio 2020 (quando sono state istituite le cosiddette "zone rosse" di Lombardia e Veneto) le vendite del gruppo presentavano un incremento pari al 4,1% rispetto a quelle relative al pari periodo dell'anno precedente, con una performance che era in linea con gli obiettivi di crescita definiti prima del diffondersi della pandemia", continua il comunicato. Marr, si fa notare, ha immediatamente attuato misure contenitive nei confronti di costi fissi comprimibili. "Le incertezze generate dalla diffusione dell'epidemia non permettono, ancora oggi, di esprimere ipotesi realistiche sugli effetti complessivi che il fenomeno potra' avere sui consumi della ristorazione in Italia ricordando che essa e' legata in parte al turismo, ma in misura significativa anche al fuoricasa quotidiano che rappresenta circa un terzo dei consumi alimentari totali e che e' ormai difficilmente riducibil - conclude la nota - Per questa ragione le ripercussioni derivanti dalle misure, attuate dal Governo e dalle amministrazioni locali per il contenimento pandemico, si ritiene possano comunque essere temporanee"

