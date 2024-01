Marelli: Mimit, dai due player piani industriali meta' febbraio, accordo entro marzo

In 'corsa' Tecnomeccanica e Nicha Fusina Rolled (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 gen - Si e' tenuto oggi il tavolo Marelli Europe al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ricorda il Mimit, in una nota, spiegando che nel corso dell'incontro, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto, l'azienda ha informato le parti sui nomi dei player individuati per la reindustrializzazione e con i quali sono in corso interlocuzioni per valutarne le potenzialita', i piani industriali e la capacita' di riassorbimento dei lavoratori. Si tratta della Tecnomeccanica di Novara, gia' fornitore della Marelli per fari e componenti di alluminio, il cui business si sta espandendo in questo settore, e di Nicha Fusina Rolled, del gruppo americano Dada, partecipata da Invitalia, con tre stabilimenti in Europa (Inghilterra, Francia e Italia) gia' operante in Veneto per laminati di alluminio.

Queste due manifestazioni di interesse diventeranno vincolanti entro l'inizio di febbraio e per la meta' del mese dovranno essere presentati i piani industriali. A quel punto Marelli conferira' l'esclusivita' a uno dei due player ed entro marzo si conta di concludere l'accordo.

