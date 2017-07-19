Mare Group: tra aziende coinvolte nella Task Force X Nato in Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Mare Group e' stata tra le aziende coinvolte nella Task Force X - Central Mediterranean, iniziativa Nato a guida italiana per il confronto tra industria e Difesa sulle capacita' operative avanzate e sulle soluzioni multidominio. L'iniziativa si e' svolta nei giorni scorsi presso il Poligono di Torre Veneri (Lecce), area militare dell'Esercito Italiano.

Insieme a Mare sono state coinvolte anche la partecipata Nido srl (di cui ha il 20% con l'opzione a salire al 51%), Gmspazio srl (per la quale ha raggiunto un accordo sul 51%) e il partner industriale Ctm srl.

"Il confronto diretto con le Forze Armate italiane e con la Nato su scenari multidominio orienta i nostri investimenti tecnologici verso le priorita' dei programmi di difesa dei prossimi anni. Con Nido e Gmspazio portiamo a Torre Veneri due competenze distinte e complementari, i sistemi a guida autonoma per droni e le tecnologie per il dominio spaziale, che nella Task Force X si misurano con gli stessi obiettivi operativi della Difesa italiana e alleata.' ha detto il direttore generale di Mare Luigi Di Palma.

fon

(RADIOCOR) 12-07-26 14:44:34 (0327) 5 NNNN