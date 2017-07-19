Dati
            Notizie Radiocor

            Manfredi Barbera: emette minibond da 8mln, Mcc, Cdp e Uci lo sottoscrivono

            Con la garanzia Sace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Manfredi Barbera e Figli spa, storico oleificio siciliano, ha emesso un minibond da 8 milioni per la durata di 6 anni, interamente sottoscritto da UniCredit (per l'importo di 3 milioni), Cdp e Mediocredito Centrale (ciascuno per l'importo di 2,5 milioni). L'emissione gode di garanzia Sace. "La nostra azienda raggiunge un ulteriore traguardo strategico che ci proietta nei prossimi cinque anni al coronamento di un sogno: produrre Olio IGP Sicilia in maniera sostenibile, a costi piu' accettabili migliorando sensibilmente le caratteristiche organolettiche e nutrizionali" commenta l'amministratore delegato dell'azienda Manfredi Barbera. Salvatore Malandrino, responsabile per la Sicilia di UniCredit, sottolinea che "la banca e' fiera di aver messo a disposizione di Manfredi Barbera una forma di finanziamento alternativa come i minibond per sostenerne i progetti di investimento e di innovazione sostenibile. La sottoscrizione del minibond e gli accordi di filiera che abbiamo stipulato nei mesi scorsi confermano la nostra grande attenzione al settore olivicolo".

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 67,72 +0,55 12.25.03 67,54 68,09 67,79


