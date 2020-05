Manchester United: scivola in rosso nel trimestre a causa del Covid-19

Dimezzati i ricavi televisivi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mag - Conti in rosso nel terzo trimestre del 2019-2020 per il Manchester United, che ha anche deciso di ritirare i suoi obiettivi per l'esercizio a causa dell'impatto della crisi del coronavirus. Nel trimestre a marzo il club calcistico - 'uno dei piu' popolari e vittoriosi nel mondo', come sottolinea un comunicato - ha registrato una perdita netta di 22,8 milioni di sterline contro l'utile di 7,7 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato operativo e' negativo per 3,3 milioni contro il precedente utile di 14,2 milioni. I ricavi totali sono in calo del 19% a 123,7 milioni di sterline, affossati soprattutto dalla flessione del 52% dei ricavi televisivi, diminuiti a 26 milioni. Si sono poi ridotte dell'8% a 29,1 milioni le entrate da partire. In progresso del 3%, invece, i ricavi commerciali a 68,6 milioni. 'Da un punto di vista operativo, l'impatto della pandemia e le misure prese per prevenire la sua diffusione continuano a pesare sulle attivita' in molti modi, in particolare in quelle televisive e delle partite', spiega il Manchester United, ricordando che lo stadio Old Trafford e il suo Megastore sono chiusi dal 20 marzo e il Museo, lo Stadium Tour e il Red Cafe' hanno cessato l'attivita' il 17 marzo. Le restrizioni introdotte dalle autorita' hanno poi portato al rinvio della Premier League e delle competizioni Uefa dal 13 marzo, privando quindi il club di importanti ricavi. Da rilevare, per altro, che nel trimestre i costi finanziari sono saliti a 25,3 milioni di sterline, da 3,1 milioni nello stesso trimestre del 2019, 'per perdite latenti sui cambi su prestiti in dollari Usa senza hedging'. Il debito e' aumentato a 429 milioni di sterline a 127,4 milioni, per una riduzione della liquidita' e per effetti valutari. Nei nove mesi la societa' che e' controllata dalla famiglia Glazer ha registrato un utile di 13,3 milioni, in calo del 68%, con ricavi per 427,5 milioni (-14%). Il club ha ritirato la guidance che puntava a ricavi tra 560 e 580 milioni di sterline per quest'anno a causa della perdurante incertezza. Come le altre squadre della Premier League, il Manchester United ha ripreso gli allenamenti questa settimana, con la speranza di riprendere il campionato a giugno. E limitare quindi i danni dalla crisi.

gli-col

(RADIOCOR) 21-05-20 16:02:12 (0466) 5 NNNN