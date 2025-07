Man Group: la geopolitica puo' dare slancio ai titoli legati alle materie prime - PAROLA AL MERCATO

di Albert Chu * e Nick Wilcox ** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - La recente espansione industriale globale e' stata associata all'accelerazione della domanda di materie prime come rame, argento, uranio, gas naturale e litio. Per gli investitori che sono non in grado di sostenere la volatilita' tipica delle materie prime pure, i titoli delle risorse naturali possono offrire un ponte tra il reddito da azionario e i rendimenti legati alle commodity, mantenendo al contempo basse correlazioni a lungo termine sia con le azioni che con le obbligazioni.

Tuttavia, i clienti spesso ci chiedono come collocare questa asset class essenzialmente ibrida nel loro portafoglio e quale ruolo essa debba svolgere. Di seguito illustriamo quattro possibilita'.

1. Cavalcare i megatrend Le risorse naturali sono esposte a diversi megatrend quali la decarbonizzazione, la frammentazione geopolitica, l'emergere dell'intelligenza artificiale (IA), l'innovazione energetica e la scarsita' delle risorse. Ciascuno di questi megatrend comprende sottotemi piu' specifici, quali l'energia nucleare nella decarbonizzazione, i materiali di nuova generazione per le batterie nell'innovazione energetica, la volatilita' della disponibilita' di acqua nella scarsita' delle risorse e il futuro della rete elettrica per alimentare l'IA. L'elenco potrebbe continuare all'infinito. In realta', le risorse naturali sono cosi' parte integrante della nostra economia quotidiana che e' difficile immaginare sviluppi futuri che non influenzino in qualche modo questo universo di investimento.

Quando si effettuano investimenti tematici, sono fondamentali due fattori: selezionare titoli legati alle risorse naturali con un'esposizione significativa al tema e individuare quali parti della catena del valore possono trarne il massimo vantaggio.

2. Real asset ma liquidi Le azioni legate alle risorse naturali sono sempre piu' spesso trattate come investimenti in real asset, accanto alle infrastrutture e all'immobiliare. La loro liquidita', efficienza e rendimento generato da dividendi le distinguono dai real asset piu' tradizionali. Questo strumento ibrido combina molti degli aspetti piu' vantaggiosi dei beni reali con quelli delle azioni quotate. Durante i periodi di crisi e volatilita' dei mercati in generale, le azioni quotate possono essere piu' volatili degli asset reali privati, probabilmente a causa della loro liquidita'. Tuttavia, osserviamo che i business sottostanti sono influenzati allo stesso modo, che siano quotati o no.

3. Copertura contro l'inflazione/stagflazione La protezione dall'inflazione ha suscitato un notevole interesse da parte degli investitori dopo i picchi inflazionistici del 2021/2022. Alcuni investitori sono entrati in quel periodo con un significativo overweight sul settore tecnologico e sono stati colti alla sprovvista quando le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse. Una delle poche asset class che ha generato rendimenti significativi in quel periodo e' stata quella delle materie prime e delle azioni legate alle risorse naturali. Sebbene da allora il quadro inflazionistico sia migliorato, ci sono fattori strutturali che continuano a preoccupare molti investitori e fanno temere un possibile rimbalzo dell'inflazione o una stagflazione.

4. Un'asset class alternativa In un mondo post-60/40, gli investimenti alternativi hanno guadagnato terreno. Data la loro bassa correlazione e il potenziale di generazione di alfa, le azioni delle risorse naturali stanno emergendo come un'asset class alternativa.

Gli investitori le considerano sempre piu' come una copertura contro i rischi geopolitici, nonche' contro altre posizioni lunghe nei loro portafogli (ma senza vendite allo scoperto o acquisto di derivati). L'investment case e' ulteriormente rafforzato dalle sue caratteristiche in termini di liquidita', dalla struttura azionaria long-only quotata e dal potenziale di commissioni piu' basse.

* Portfolio Manager, Risorse naturali ** Managing Director, Discretionary Equities "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

