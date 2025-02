Maisons du Monde: nuovo calo vendite in 2024, -11% a 1 miliardo

Gruppo prevede ritorno a crescita da secondo semestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - Calo delle vendite a doppia cifra per il rivenditore di arredamento e articoli per la casa Maisons du Monde. Nel 2024 le vendite si sono fermate a 1,002 miliardi, in contrazione dell'11,2% sull'esercizio precedente che a sua volta aveva conosciuto una flessione del 9%. Il calo e' stato in uguale misura in Francia (-11,1%) e sui mercati internazionali (-11,2%). Per quanto riguarda le categorie dei prodotti, le vendite di mobili sono scese del 7,3% mentre la flessione dei prodotti decorativi per la casa e' stata superiore (-14%). Secondo il gruppo in Francia, dove vengono realizzate circa la meta' delle vendite, il rallentamento della crescita economia e l'instabilita' politica ha pesato sulla fiducia dei consumatori che hanno ridotto gli acquisti di beni discrezionali.

Il direttore generale Francois-Melchior de Polignac stima che un ritorno alla crescita nelle vendite dovrebbe partire dalla seconda parte dell'anno in corso. All'inizio dello scorso anno il manager ha presentato il suo piano di rilancio triennale che comprende sia un programma di risparmi sia il riposizionamento dell'offerta e che ha gia' portato a ridurre i negozi a 338 a fine 2024, 11 in meno rispetto all'anno precedente.

fon

(RADIOCOR) 04-02-25 11:09:37 (0273) 5 NNNN