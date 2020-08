Maire Tecnimont: accordo tra NextChem e GranBio per bio-carburante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 3 ago - NextChem, la societa' di Maire Tecnimont per la transizione energetica, annuncia una nuova partnership che amplia il suo portafoglio tecnologico: un accordo strategico con valenza worldwide con l'azienda brasiliana GranBio dedicata alle biotecnologie industriali: insieme le due aziende si pongono l'obiettivo di acquisire una leadership globale nel settore licenziando la tecnologia GranBio 2G Ethanol per la produzione di etanolo a base cellulosica. "La tecnologia di GranBio per l'etanolo di seconda generazione (2G) - si spiega in un comunicato - e' in grado di convertire biomasse non destinate al settore alimentare in biocarburanti rinnovabili e a bassa intensita' di carbonio. NextChem licenziera' la tecnologia a livello mondiale. Questa alleanza consentira' di unire l'esperienza di GranBio nei carburanti bio di seconda generazione con l'esperienza ingegneristica di NextChem e le competenze nell'area EPC e la presenza globale del Gruppo, per offrire servizi integrati, dagli studi di fattibilita', all'integrazione di filiera e alla costruzione di impianti produttivi in tutto il mondo. Insieme le due aziende contribuiranno al processo di decarbonizzazione del settore dei carburanti in un modo efficiente, profittevole e neutrale dal punto di vista carbonico".

