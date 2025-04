Maire: ok assemblea soci a bilancio, Di Amato e Bernini confermati presidente e ceo

Mariano Avanzi nominato direttore finanziario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - L'assemblea degli azionisti di Maire ha approvato il bilancio 2024 chiuso con un utile di 153.947.060,25 euro, la distribuzione del dividendo per un importo complessivo di 116.929.724,39 euro.

Inoltre, e' stato nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027, che restera' in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, composto da: Fabrizio Di Amato, Alessandro Bernini, Luigi Alfieri, Valentina Casella, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Stefano Fiorini, Isabella Nova, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza GLV Capital (titolare del 51,02% delle azioni aventi) che ha conseguito il 70,33% dei voti, e Michela Schizzi, tratta dalla lista di minoranza. Fabrizio Di Amato e' stato confermato presidente del cda. Nominato anche il collegio sindacale, approvata la politica di remunerazione, il piano di incentivazione a lungo termine e l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04% delle azioni in circolazione alla data dell'11 aprile 2025. Il cda post assemblea, inoltre, ha confermato le deleghe al presidente Di Amato e ha confermato Alessandro Bernini quale amministratore delegato e direttore generale. Infine, Mariano Avanzi e' stato nominato Chief Financial Officer di Maire, in sostituzione di Fabio Fritelli che andra' quindi a rivestire esclusivamente la carica di amministratore delegato della societa' controllata NextChem.

