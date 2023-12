MainStreet Partners: il rinascimento dell'energia rinnovabile in Italia - PAROLA AL MERCATO

di Fabio Maiorana * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - L'Italia sta attraversando una trasformazione profonda del settore energetico, ponendo enfasi sulle energie rinnovabili all'interno della strategia nazionale per raggiungere i piani di riduzione delle emissioni entro il 2030. Il Paese ha di fronte a se' varie sfide come gli ostacoli posti dalla burocrazia che rallentano l'introduzione della tecnologia ad energia pulita e una dipendenza dal gas russo, da cui e' scaturito l'impegno a eliminare progressivamente le importazioni entro i prossimi anni. Gli sforzi per una diversificazione dei Paesi di approvvigionamento e le misure di efficientamento energetico sono in corso. Per far fare un salto di qualita' al panorama italiano delle rinnovabili, la IEA consiglia politiche su misura per i principali attori nel mercato.

Il Bel Paese vanta un ricco ventaglio di paesaggi naturali che e' stato terreno fertile per lo sviluppo di svariate fonti energetiche rinnovabili. Infatti, la capacita' di energia rinnovabile del Paese ha raggiunto circa 59,9 gigawatt nel 2022, che equivale al 20,1% di copertura del consumo lordo finale di energia totale. L'energia idroelettrica, prima fonte rinnovabile con circa il 40% di quota di produzione nel 2022, domina nella regione alpina e lungo l'Appennino. L'energia fotovoltaica, che ammonta al 20% della quota prodotta nel 2022, e' al secondo posto ed e' piu' prevalente a sud. L'energia eolica, attualmente al 16% della produzione totale, deriva principalmente da Sicilia e Sardegna e della parte piu' a sud della catena appenninica, a partire da Puglia, Campania e Basilicata. Altre forme di produzione di energia rinnovabile includono il settore termico, le pompe di calore, il solare termico e il geotermico, principalmente ubicato in Toscana.

L'Italia e' uno dei primi 10 Paesi al mondo in termini di capacita' di energia rinnovabile installata. Negli anni recenti la crescita delle rinnovabili e' stata robusta, con tutti i comuni che hanno almeno un impianto di energia rinnovabile. Inoltre, e' leader in Europa e si posiziona tra i primi 3 produttori di energia verde del continente, con una quota di poco sopra il 17% di energia prodotta sul totale delle rinnovabili in Europa.

Secondo Mordor Intelligence, nel periodo 2022-2027 il mercato italiano dell'energia rinnovabile registrera' un tasso di crescita annuale di poco superiore al 7%. Tra i principali attori nel mercato delle rinnovabili figurano sia nomi noti come Enel Green Power (che fornisce energia a oltre il 27% della popolazione), ERG ed Edison che player piu' piccoli come EF Solare Italia e Gruppo STG.

Entro il 2030, l'Italia prevede di triplicare la produzione di energia solare e di raddoppiare quella eolica, con stime di arrivare al 55% del consumo finale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, il Paese punta a raggiungere la quota di 4 milioni di veicoli elettrici e 2 milioni di veicoli ibridi entro il 2030, a sostegno dell'obiettivo di toccare la quota del 22% di energia da fonti rinnovabili utilizzata nei trasporti.

Gli obiettivi ambiziosi fissati dalla legge italiana sulla produzione di energia rinnovabile entro il 2030 evidenziano quanto la nazione sia impegnata sul fronte della sostenibilita'. L'ottimizzazione delle procedure autorizzative e l'accelerazione dei processi di approvazione dei progetti di energia rinnovabile sono in corso, e questo migliora l'appeal del mercato agli occhi degli investitori istituzionali. L'impegno e' evidente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che destina 62 miliardi di euro a incentivi per le rinnovabili entro il 2030. Nonostante i programmi ambiziosi presentati nel Piano Nazionale integrato per l'Energia e il Clima (PNEC), l'Italia ha davanti a se' delle sfide nell'accelerazione della transizione all'energia pulita. Mentre nel dibattito politico il ruolo dell'Italia e' quello di custode dell'energia nel Mediterraneo, la realta' riflette i continui investimenti nelle infrastrutture legate al gas che sollevano preoccupazioni sul fatto che la crescita delle rinnovabili durante la necessaria transizione ecologica sia ostacolata.

In conclusione, il settore dell'energia rinnovabile in Italia non e' solo in transizione, e' una florida frontiera di investimento che puo' ridisegnare il panorama energetico interno e contribuire in modo significativo allo spostamento globale verso la sostenibilita'.

