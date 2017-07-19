Dati
            Notizie Radiocor

            Maersk: utile in calo a 586 mln dollari nel trimestre, alza le stime anno

            Nonostante incertezza crescera' domanda container nell'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ago - Maersk, gruppo danese della logistica, tra i maggiori gruppi mondiali del settore, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile netto in calo del 26,5% a 586 milioni di dollari. Il fatturato e' aumentato del 3% a 13,13 miliardi di dollari.

            L'Ebitda e' salito del 7% a 2,29 miliardi di dollari. Il gruppo ha annunciato una revisione al rialzo delle stime sull'anno grazie alla robusta domanda al di fuori del Nord America. Le prospettive per la domanda globale di container per il resto dell'anno, afferma Maersk, rimangono incerte, influenzate da un panorama tariffario in rapida evoluzione e da una significativa incertezza politica negli Stati Uniti.

            Il gruppo stima in ogni caso, al netto di ulteriori shock commerciali, una crescita della domanda globale compresa tra il 2 e il 4% per l'anno. Per l'esercizio 2025 Maersk ora prevede che l'utile operativo lordo raggiunge un valore compreso tra 8 e 9,5 miliardi di dollari (6-9 miliardi di dollari la 'forchetta' precedente).

            red-Ggz

            (RADIOCOR) 07-08-25 09:05:24 (0202) 5 NNNN

              


