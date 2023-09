Lvmh: Belloni, in Italia superato piano investimenti da 150mln, nessuna acquisizione di brand

Il dg: "Se ci saranno opportunita' di alleanze, vedremo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - Lvmh ha superato la quota di investimenti programmati in Italia per il 2023, di circa 150 milioni, come era stato annunciato lo scorso aprile. Al momento, invece, non ci sono trattative in corso per rilevare grandi marchi. E' quanto indicato dal direttore generale del colosso del lusso, Toni Belloni, a margine dell'evento Premio 'Maestri d'Eccellenza". 'Penso che abbiamo ampiamente superato i 150 milioni, avendo fatto importanti acquisizioni', ha spiegato il manager, ricordando operazioni 'a monte' nella gioielleria, l'intervento in Veneto 'con l'assorbimento di uno stabilimento abbandonato da Safilo, prendendo anche buona parte delle persone che ci lavorano', operazioni con Fendi, Louis Vuitton, Dior 'per integrare qualche azienda fornitrice che aveva bisogno di essere accompagnata in una fase differente a causa del passaggio generazionale o di altro' e infine il completamento della fabbrica di Fendi. 'Non ho il consuntivo esatto, ma abbiamo superato i 150 milioni', ha ribadito Belloni. Su eventuali acquisizioni di brand, invece, Belloni ha dichiarato: 'ho grande rispetto dei marchi italiani, hanno tutto il potenziale per far bene. Se ci sara' poi l'opportunita' e il desiderio da entrambi le parti di fare un'alleanza di qualche tipo vedremo, ma non c'e' niente all'ordine del giorno'.

