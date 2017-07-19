Lvmh: Antoine Arnault, maggior parte nostri marchi ben posizionati e continuano a crescere

Nessuno scetticismo da parte nostri clienti su mondo moda (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Antoine Arnault, membro del consiglio esecutivo di Lvmh, ha affermato che la maggior parte dei brand del gruppo del lusso sta crescendo, nonostante il momento di rallentamento della moda, causato anche una disaffezione dei consumatori, complice anche il consistente rialzo dei prezzi avvenuto post-pandemia. L'imprenditore ha tenuto a sottolineare: 'non riscontriamo scetticismo nei rapporti con i nostri clienti, nelle interazioni tra il personale di vendita e la clientela, ne' nei confronti tra i nostri amministratori delegati e i clienti'. Ha quindi dichiarato, durante la conferenza organizzata a Milano per presentare 'Les Journees' particulieres' 'e' un momento forse diverso rispetto a dieci o anche cinque anni fa, ma non avvertiamo un clima di scetticismo. La maggior parte dei nostri marchi e' molto ben posizionata sul mercato e continua a crescere, seguendo una strategia pienamente in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati'.

Ha quindi spiegato che 'Les Journees particulieres sono un evento pensato per il grande pubblico e non per i clienti.

'Che siate miliardari o persone che non possono permettersi nemmeno un rossetto, tutti hanno la stessa possibilita' di accedere all'Atelier Dior. L'esperienza sara' identica, indipendentemente da chi siate'. Certo, ha aggiunto: 'se un cliente e' scettico e non apprezza fino in fondo la passione che anima questi artigiani, ed e' alla ricerca di una conferma, e' piu' che benvenuto a venire a scoprirla di persona. Ma questo evento non nasce come risposta a 'scetticismo''.

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(RADIOCOR) 20-07-26 19:33:14 (0587) 5 NNNN