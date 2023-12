Lvmh: acquisisce il 100% dell'italiana M.On.De

Azienda vicentina produce parti metalliche per accessori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Lvmh Me'tiers d'Art acquisisce il 100% delle quote della Renato Menegatti, azienda vicentina attiva nel settore del metallo, che - contestualmente all'acquisizione - viene rinominata M.On.De Metal-on-Demand (metalli su richiesta).

Uno sviluppo naturale della strategia di Lvmh Me'tiers d'Art, la divisione del colosso del lusso francese dedicata alla produzione artigianale, che recentemente ha consolidato la sua presenza nella pelletteria con l'acquisizione della conceria spagnola Grupo Verdeveleno, e nella seta, con la partnership siglata a novembre con la storica azienda Hosoo (maestri nella seta dal 1688). La Renato Menegatti di Villaverla (Vicenza) e' un punto di riferimento nel settore del metallo europeo dal 1980 e, oggi, M.On.De si contraddistingue per applicare lavorazioni proprie del mondo della gioielleria alla produzione di piccole parti metalliche per accessori sviluppando in-house l'intero processo. "Siamo grati per l'opportunita' di collaborare con un gruppo di professionisti altamente qualificati nel raggiungere nuovi traguardi nel settore della lavorazione dei metalli", commenta l'ad di LVMH Me'tiers d'Art Matteo De Rosa.

"Determinati a portare avanti con passione e innovazione l'eredita' di questa eccellenza, siamo certi che questa acquisizione permettera' di continuare a offrire ai nostri clienti prodotti di lusso straordinari e di consolidare la nostra posizione come punto di riferimento nel settore".

Com-Dim

