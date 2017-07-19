Lvmh: 46 maison apriranno 65 sedi alla sesta edizione di Les Journe'es Particulieres

Arnault, per il pubblico sara' piu' di una semplice visita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Lvmh ha presentato il programma della sesta edizione di Les Journe'es Particulie'res, che si terra' dal 16 al 18 ottobre 2026. Per tre giorni, 46 maison apriranno in via eccezionale 65 sedi in 11 paesi, offrendo al pubblico numerose nuove esperienze e l'accesso a diversi luoghi visitabili per la prima volta.

Atelier, manifatture, cantine, residenze storiche, archivi e boutique iconiche inviteranno i visitatori a scoprire il savoir-faire, la tradizione e le donne e gli uomini che danno vita alle creazioni delle maison. Un programma eccezionale in 65 sedi distribuite in 11 paesi.

Nate nel 2011, Les Journe'es Particulie'res consentono al pubblico di scoprire gratuitamente il dietro le quinte delle maison del gruppo e di incontrare coloro che ne incarnano il savoir-faire. Questa sesta edizione si distingue per le sue numerose novita': diverse sedi apriranno le porte per la prima volta e verranno introdotte nuove modalita' di visita, con un'attenzione particolare alle esperienze serali. 'Con questa nuova edizione di Les Journe'es Particulie'res, abbiamo voluto tornare alle origini stesse del sogno: i luoghi in cui le nostre Maison affondano le loro radici, i territori che le ispirano e coloro che le animano. Con l'apertura di 65 sedi in tutto il mondo, vogliamo offrire al pubblico molto piu' di una semplice visita: un incontro con cio' che plasma profondamente l'identita', la qualita' e l'eccellenza delle nostre maison', ha detto Antoine Arnault, direttore di Immagine e Ambiente di Lvmh.

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(RADIOCOR) 20-07-26 19:36:04 (0594) 5 NNNN