Lvmh: 46 maison apriranno 65 sedi alla sesta edizione di Les Journe'es Particulieres -2

In Italia 18.202 collaboratori e 72 siti produttivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Con il tema 'Alle Origini del Sogno', questa edizione invita il pubblico a scoprire dove nasce la creazione, mettendo in luce tre dimensioni fondamentali dell'eccellenza delle maison: natura, cultura e artigianalita'.

La natura, perche' ogni creazione nasce dai materiali, dai terroir, dai paesaggi e dal mondo vivente, che sono fonte di ispirazione per le maison e garanzia del massimo livello di qualita'. Un impegno testimoniato, in particolare, dai 4,3 milioni di ettari di habitat naturali preservati o ripristinati e dal 99,9% di uve provenienti dai vigneti Lvmh certificate per la viticoltura sostenibile. La cultura, perche' ogni Maison affonda le sue radici in una storia e in una tradizione, incarnate in gran parte dai suoi luoghi emblematici. L'artigianalita', infine, perche' e' nelle mani degli artigiani, nella precisione del gesto e nella trasmissione del sapere che prende forma l'eccellenza, tramandata all'interno del Gruppo da 280 Mestieri e oltre 320 Virtuosi. In Italia, questa visione si traduce in una presenza profondamente radicata nel territorio: 6 maison italiane, 282 negozi, 18.202 collaboratori e 72 siti produttivi. Dalla Toscana al Piemonte, dal Veneto al Lazio, fino a Valenza e alle Marche, emerge con forza il legame tra territorio, cultura, materia e mestiere.

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(RADIOCOR) 20-07-26 19:36:26 (0595) 5 NNNN