Lu-Ve Group: raddoppia la sua presenza in Cina, nuovo polo a Tianmen

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Rafforza la propria presenza in Cina Lu-Ve Group, la multinazionale varesina, quotata su Euronext Star Milan, tra i maggiori operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha inaugurato martedi' scorso il raddoppio dell'impianto produttivo di Lu-Ve Tianmen, situato nella Provincia dell'Hubei, la cui area passa da 19.000 mq a oltre 43.000 mq. Il polo produttivo e' destinato alla produzione di sistemi di raffreddamento per i data center e la power generation, settori in forte sviluppo in Cina. Consentira' al Gruppo di beneficiare del programma governativo 'For China from China', che punta a incentivare la produzione e il consumo interno di prodotti di alta qualita', includendo un piano di espansione della 'catena del freddo' per 80 miliardi di euro di investimenti entro il 2028. L'accordo di espansione e' stato sostenuto dalla Municipalita' di Tianmen e dalle autorita' della Tainmen Economic Development Zone, nell'ambito del progetto 'Belt and Road Initiative' e beneficera' di sgravi fiscali, incentivi alla formazione del personale e agevolazioni sui costi energetici e sulla locazione. Matteo Liberali, Presidente e Ceo di Lu-Ve Group: "Il potenziamento dello stabilimento di Tianmen ci consente di giocare un ruolo importante nell'evoluzione tecnologica e sostenibile nel mercato locale della refrigerazione e ora anche in quello della power generation e dei data center avviando un programma biennale di fornitura con uno dei maggiori operatori locali, altre trattative sono in corso.

Puntiamo su soluzioni a basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico".

