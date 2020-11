Lusso: Deloitte, nel 2019 le maggiori 100 aziende hanno fatturato 281 mld $ (+8,5%)

Sostenibilita' e digitalizzazione nuovi driver (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - Le 100 piu' grandi aziende di beni di lusso al mondo hanno generato vendite per 281 miliardi di dollari nel 2019, con una crescita di 15 miliardi di dollari rispetto all'anno passato.

A tassi di cambio costanti, il tasso di crescita per i primi 100 player e' stato del 8,5%, con una lieve flessione di 1,1 punti percentuali rispetto al picco di 9,6% raggiunto nel 2018. E' quanto emerge dalla settima edizione del Global Powers of Luxury Goods, lo studio annuale di Deloitte, che esamina e classifica i 100 Top Player del settore Fashion & Luxury a livello globale, sulla base delle vendite consolidate nell'anno fiscale 2019. Quanto al presente, Giovanni Faccioli, leader Italia di Deloitte Fashion and Luxury, ha commentato che 'sebbene le aziende di beni di lusso siano state inizialmente lente nell'adottare le tecnologie digitali, la pandemia ha accelerato l'uso di applicazioni di intelligenza artificiale e realta' aumentata per potere elaborare risposte rapide alle esigenze manifestate dal proprio segmento di riferimento in un momento di emergenza. Con il passare dei mesi, la crescita dell'uso del canale online e di strumenti digitali per interagire con i propri brand si stanno confermando come trend duraturi per i consumatori, anche nello scenario post-Covid'. Patrizia Arienti, leader di Deloitte Emea Fashion & Luxury, ha commentato: 'Insieme alle strategie ominichannel e alla multicanalita', la sostenibilita' sara' un altro elemento che giochera' un ruolo chiave nei prossimi mesi, attestandosi come un altro trend che crescera' nel post-Covid. I brand del lusso stanno investendo in modo significativo in soluzioni e misure per ridurre il proprio impatto sull'ambiente. Le stesse tecnologie digitali implementate per l'analisi dei dati forniscono un supporto chiave nel perseguire l'obiettivo green, consentendo di agire su ordini, scorte e gestione dei magazzini. Essere sostenibili tuttavia non significa limitarsi alle innovazioni in ambito supply chain. Implica abbracciare nuovi valori e farli propri, come risposta alle esigenze dei consumatori in continua evoluzione. Per questo motivo, molti brand del lusso non solo sono entrati a far parte di iniziative gestite da organi ed enti sovra-nazionali, ma stanno adottando sostenibilita', inclusivita' e responsabilita' sociale come propri core value aziendali. Ora piu' che mai, le aziende del mondo del lusso sono alla ricerca di nuovi modi per essere vicine ai propri consumatori e per raggiungere questo obiettivo stanno reinventando se' stesse con modalita' impensabili solo fino a un anno fa'.

