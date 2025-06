Lusso: Bain & Company, per 2025 stima calo fatturato globale tra il 2 e il 5% -2

Domanda fiacca in Cina e Usa, si difende bene l'Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - D'Arpizio ha evidenziato che a differenza dei beni personali di lusso, potrebbe andar bene il cosi' detto lusso esperienziale. In effetti nel primo trimestre del 2025, categorie come viaggi, ospitalita' e ristorazione d'alta gamma hanno registrato performance positive. D'altra parte sono emersi anche dati che fanno sorgere qualche dubbio: vini e liquori pregiati hanno assistito a una domanda stagnante; il comparto delle auto di lusso mostra una marcata polarizzazione, con le principali marche dell'ultra-lusso in crescita, e il segmento aspirazionale in difficolta'; il mercato dell'arte, infine, inizia l'anno con un andamento fiacco. Un segnale invece incoraggiante arriva dall'arredo di alta gamma, sostenuto soprattutto dal canale contract, in particolare nei settori alberghiero e residenziale. D'Arpizio ha poi invitato alla cautela: 'i conflitti in corso potrebbero riportare in primo piano il timore per il terrorismo e pesare sul turismo', ha infatti rimarcato.

Nel primo trimestre del 2025, il mondo del lusso ha evidenziato contrasti sempre piu' marcati. Il divario tra i brand vincenti e quelli in difficolta' si e' ampliato rispetto all'anno precedente. Questa polarizzazione si manifesta anche su base geografica e generazionale. A livello geografico, negli Stati Uniti e in Cina la domanda e' rimasta debole. 'In Cina, in particolare - ha spiegato ancora D'arpizio - il governo negli anni passati aveva favorito il lusso come simbolo miglioramento delle classi sociali, ma ora sembra stigmatizzarlo, forse perche' consapevole che non tutti potranno accedervi'. Negli States, ha continuato l'esperta, pesa la situazione macro e in piu' c'e' un ritorno di interesse verso il lusso accessibile e i marchi locali.

Marchi locali che si stanno affermando anche nella Repubblica Popolare. 'L'Europa ha mostrato un'ottima resilienza, nonostante ci sia stato meno turismo a causa dell'euro forte rispetto al dollaro. Sta performando bene l'area del Medio Oriente, con Dubai che catalizza il 70-75% dei consumi, beneficiando soprattutto del turismo russo, che si sta riversando anche su Singapore e Bali'. Invece il Giappone, dopo un quarto trimestre 2024 positivo, 'e' drammaticamente negativo, anche nei mesi del secondo trimestre'. Si sta infine stabilizzando la Corea, mentre fanno ben sperare le performance del Messico e di alcuni Paesi dell'America Latina, sostenuti sia dai consumi locali che da nuovi flussi turistici.

A livello di generazioni, la Gen Z vive una tensione costante tra il desiderio di distinguersi e il bisogno di riconoscersi nelle proprie comunita' di riferimento. E' alla ricerca di creativita', emozioni autentiche e connessioni vere. I Millennials, pur piu' cauti a causa delle pressioni economiche, restano ricettivi a stimoli innovativi e nuove proposte. I consumatori piu' maturi, invece, si orientano sempre piu' verso esperienze ricche di significato. Dal 2022, tuttavia, si registra un calo marcato nel coinvolgimento verso i brand: per oltre il 40% dei marchi sono diminuite le ricerche online, la crescita dei follower sui social e' crollata del 90% e l'engagement complessivo si e' ridotto del 40%. Questa flessione e' alimentata da due fattori chiave: da un lato, la crescente insofferenza verso i prezzi percepiti come elevati; dall'altro, una creativita' ormai prevedibile, che non riesce piu' a sorprendere ne' ispirare. Secondo le esperte di Bain per riconquistare attenzione e rilevanza, i brand devono cambiare passo.

