Lunelli: a.d., non tralasciamo acquisizioni, ci sara' consolidamento settore vino

'Adoro il Barolo, ma non e' facile rilevare cantine' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 nov - 'Non escludiamo ulteriori acquisizioni in futuro. Nel breve periodo siamo gia' molto impegnati sulle nostre aziende e non stiamo cercando attivamente, pero' la visione del gruppo ci portera' a guardare nuovi dossier'. Cosi' Matteo Bruno Lunelli, a.d. del gruppo Lunelli, a margine della premiazione del premio EY come imprenditore dell'anno.

Lunelli, a domanda, elenca le tante regioni italiane dove il gruppo gia' possiede importanti cantine vitivinicole, dal Trentino all'Umbria, passando per la Toscana. E a chi gli fa notare che all'appello manca il Piemonte, ribatte: 'Io adoro il Barolo o il Barbaresco, ma non e' facile fare acquisizioni in Italia, si devono creare delle condizioni. Se si dovessero creare, siamo un gruppo che ha voglia di crescere e di cogliere opportunita''. Per adesso, nel mondo del vino italiano, 'siccome le grandi aziende vanno bene, non ci sono grandi opportunita' da cogliere, ma c'e' anche spazio in futuro per un consolidamento'.

Il nodo, ripete piu' volte, e' lo scenario macroeconomico: 'Questa e' una fase di incertezza, ci sono molti punti interrogativi. Stiamo facendo i budget per il prossimo anno e non e' facile fare previsioni, pero' tutti i brand del gruppo stanno avendo ottime performance. Dobbiamo scommettere e continuare a investire'. La corsa dell'inflazione, pero', si e' riflessa anche sui marchi della famiglia Lunelli: 'Siamo stati costretti come tutte le aziende del nostro settore a rivedere i listini, perche' tutti i nostri costi di produzione sono in aumento, dal vetro alla carta, fino ai trasporti e l'energia'.

Tornando, invece, al futuro assetto del gruppo, 'come famiglia - conclude - vogliamo continuare a scommettere sul gruppo, quindi nessuno di noi vuole cedere le proprie quote.

Siamo un'impresa familiare, orgogliosa di esserlo, pero' dobbiamo essere aperti anche a capitali esterni se questo fosse necessario per la crescita e lo sviluppo'.

Enr-

(RADIOCOR) 17-11-22 19:43:27 (0641)FOOD 5 NNNN