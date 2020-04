Lufthansa: quasi finito programma voli di rimpatrio per 90.000 passeggeri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 apr - Dal 13 marzo 2020 le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno rimpatriato circa 90,000 turisti e viaggiatori. Secondo quanto spiegato dal vettore tedesco in un comunicato, 437 voli speciali sono partiti da 106 aeroporti in tutto il mondo - dalla Nuova Zelanda fino al Cile - tutti diretti in Europa e nei prossimi giorni ne seguiranno altri. I governi di Germania, Austria, Svizzera e Belgio in particolare, ma anche tour operator e compagnie di crociera, hanno richiesto questi voli di ritorno, operati da Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Lufthansa e Swiss. Per ora, l'ultimo volo speciale di Lufthansa dovrebbe arrivare a Francoforte alle 9.00 circa di lunedi' prossimo, 20 aprile, da Lima. Lufthansa ha inoltre gia' operato 94 voli speciali cargo con a bordo forniture di soccorso. "La sfida principale - spiega il comunicato - non e' stata solo la realizzazione di un numero enorme di voli speciali pianificati individualmente, che gia' supera la media annuale abituale di Lufthansa; poiche' circa 40 degli aeroporti non erano destinazioni regolari del Gruppo Lufthansa, e' stato necessario organizzare in brevissimo tempo anche il personale aggiuntivo per la gestione, il catering e l'alloggio del personale di cabina e dei piloti, il carburante e la manutenzione. Anche le ambasciate e le rappresentanze diplomatiche locali nonche' il Ministero degli Esteri tedesco hanno for-nito un importante supporto, soprattutto per quanto riguarda i necessari diritti di sorvolo e di traffico. Per quel che riguarda l'Italia, Lufthansa continua ad operare tre voli giornalieri da/per l'Italia, (2 voli quotidiani sulla rotta Francoforte-Malpensa e uno sulla rotta Francoforte-Fiumicino.

