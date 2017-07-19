Lottomatica: Angelozzi, post fusione 80% ebitda da Italia e Spagna
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - "I due mercati principali, Italia e Spagna, rappresenteranno l'80% dell'Ebitda totale. Siamo al primo posto in ciascuno di questi due mercati, che sono tra i migliori a livello globale, questo mercato e' cresciuto e continuera' a crescere molto bene su tutte le linee". Lo ha chiarito l'amministratore delegato di Lottomatica, Guglielmo Angelozzi, durante la presentazione dell'operazione di fusione con la spagnola Cirsa. L'Italia rappresenta il 57%, la Spagna il 23 per cento. Il resto del mondo rappresenta il 20% del totale.
Tra i business quello dell'on line e sports rappresenta la parte piu' grande, il 48% del totale, i casino' il 25 per cento.
Sim
(RADIOCOR) 02-09-26 10:33:52 (0249) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Lottomatica Group
|22,53
|-9,04
|11.31.34
|21,92
|24,38
|24,38