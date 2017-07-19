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            Lottomatica: Angelozzi, post fusione 80% ebitda da Italia e Spagna

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - "I due mercati principali, Italia e Spagna, rappresenteranno l'80% dell'Ebitda totale. Siamo al primo posto in ciascuno di questi due mercati, che sono tra i migliori a livello globale, questo mercato e' cresciuto e continuera' a crescere molto bene su tutte le linee". Lo ha chiarito l'amministratore delegato di Lottomatica, Guglielmo Angelozzi, durante la presentazione dell'operazione di fusione con la spagnola Cirsa. L'Italia rappresenta il 57%, la Spagna il 23 per cento. Il resto del mondo rappresenta il 20% del totale.

            Tra i business quello dell'on line e sports rappresenta la parte piu' grande, il 48% del totale, i casino' il 25 per cento.

            Sim

            (RADIOCOR) 02-09-26 10:33:52 (0249) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Lottomatica Group 22,53 -9,04 11.31.34 21,92 24,38 24,38


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