Lonvia Capital: valutazioni midcap growth gia' normalizzate - PAROLA AL MERCATO

di Cyrille Carriere * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Il 2022 ha visto una serie di shock sfavorevoli ai titoli growth che fara' storia. Il principale catalizzatore della compressione delle valutazioni delle aziende e' stato lo shock dei tassi di interesse piuttosto che un rallentamento operativo delle imprese e questo dovrebbe consentire un ritorno a performance azionarie maggiormente guidate dai fondamentali delle societa'.

La politica monetaria restrittiva e' stata attuata non per sostenere la crescita, ma tardivamente per contenere il surriscaldamento degli asset, dei prezzi di beni e servizi, nonche' l'emergere di meccanismi speculativi eccessivi legati alla ripresa iniziale/post-pandemia.

Ad eccezione di alcune societa' esposte all'elettronica di consumo in Asia e/o ai consumatori cinesi che hanno risentito del contesto di lockdown in Cina, la performance economica delle nostre societa' e' stata buona fino al 2022. Nel complesso, stimiamo che il 90% del calo dei prezzi azionari sia attribuibile al ribilanciamento dei tassi di interesse e al delta derivante da specifici rallentamenti operativi. I nostri titoli sono stati volatili in reazione ai rialzi dei tassi e non in relazione alle loro performance operative, che si sono dimostrate solide.

Molte delle nostre aziende offrono ora livelli di valutazione normalizzati e, per quelle piu' cicliche, valutazioni interessanti (ritorno ai minimi di dicembre 2018/marzo 2020), in assenza di una dura recessione o di uno shock dei consumi.

Quindi, dopo questa normalizzazione delle valutazioni, continuiamo ad avere fiducia nelle dinamiche di crescita delle nostre azioni nei campi della tecnologia medica, dell'innovazione digitale e dell'automazione che sono una fonte di progresso e di efficienza in tutti i settori e le tecnologie innovative necessarie a sostenere la transizione energetica.

La natura indispensabile delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti che offrono, il loro posizionamento ad alto valore aggiunto e la loro propensione allo sviluppo internazionale, si traducono in una capacita' di rispondere alle massicce esigenze di investimento in innovazione, digitalizzazione e modernizzazione, soprattutto nell'industria.

Piu' in generale ci aspettiamo per il 2023 che i fattori di rischio dell'anno scorso si normalizzino, lasciando spazio a prospettive migliori.

Stiamo, infatti, assistendo all'emergere di fattori di supporto e alla normalizzazione dei fattori di rischio che hanno caratterizzato il 2022. In primis, ci sono migliori prospettive con la riapertura della Cina post-confinamento a causa della pandemia. Alcune aziende, dopo essere state messe in discussione per loro strategia in Cina, visto il contesto sfavorevole allo sviluppo del business, ora dicono che continueranno a investire in Cina e parlano in termini piu' positivi della domanda locale. Sta venendo meno l'atmosfera da 'fine del mondo' che circonda l'Europa e in particolare la Germania, legata essenzialmente ai problemi di carenza energetica. Si sta diffondendo una normalizzazione nella prima parte delle catene di fornitura con un ritorno a ritmi di produzione normalizzati con ricadute positive sul portafoglio ordini. La produzione sta crescendo beneficiando sia dell'effetto volume sia degli aumenti di prezzo effettuati a fine 2021/inizio 2022 sui nuovi contratti.

Infine, se l'acquisizione degli ordini e' visivamente ritardata, cio' non significa che la domanda sia strutturalmente piu' debole.

I dirigenti delle aziende sono inoltre piu' ottimisti rispetto al clima recessivo che si respira. Negli ultimi mesi, il management team ha incontrato in tutta Europa i dirigenti di molte societa' presenti nei fondi. Abbiamo potuto constatare che i messaggi trasmessi dalle aziende sono piu' ottimistici rispetto al clima recessivo che ci circonda.

Le aziende tedesche, in particolare, sono molto piu' positive sulle loro prospettive e sui loro piani di investimento e non sono preoccupate per i problemi legati ai prezzi o alla disponibilita' di energia, avendo gia' preso in mano la situazione.

Le prime pubblicazioni dei risultati del quarto trimestre confermano la buona dinamica operativa delle aziende in portafoglio, ad esempio del produttore di apparecchiature per la produzione di semiconduttori ASMI.

* Partner & CIO, Lonvia Capital, asset manager rappresentato in Italia da Amchor IS "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 20-02-23 16:07:23 (0351) 5 NNNN