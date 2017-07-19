Lombardia: al via il nuovo bando 'Scuola in Ascolto' con dotazione di 3,7 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - In Lombardia, parte il nuovo bando 'Scuola in Ascolto' per il triennio 2026-2029. Con una dotazione di 3,7 milioni di euro, si pone l'obiettivo di ascoltare gli studenti per prevenire il disagio e favore il benessere psicologico, educativo e relazionale delle nuove generazioni, rafforzare le comunita' educanti e costruire una scuola sempre piu' inclusiva. Il servizio e' rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e alle Istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Inoltre, l'iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 'Sulla scia dei risultati della prima programmazione, la misura viene rafforzata con uno stanziamento di 3.738.000 euro, superiore a quello del precedente triennio, e con importanti novita' pensate per semplificare il lavoro delle scuole, valorizzare l'esperienza maturata sul territorio e garantire continuita' ai servizi di supporto', ha spiegato l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ricordando che 'i risultati raggiunti nel triennio 2023-2025 confermano l'importanza dell'investimento di Regione Lombardia'.

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(RADIOCOR) 27-07-26 13:30:21 (0342) 5 NNNN