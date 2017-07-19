Lombardia: al via il nuovo bando 'Scuola in Ascolto' con dotazione di 3,7 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - In particolare, nel periodo 2023-2025, grazie a 52 reti territoriali, composte da scuole statali, scuole paritarie e istituzioni formative, il progetto ha gia' visto il coinvolgimento di 945 istituzioni scolastiche e formative dell'intero territorio regionale. Sono stati contrattualizzati 417 professionisti, di cui 301 psicologi e 116 pedagogisti. Attraverso 391 sportelli di ascolto sono stati realizzati migliaia di colloqui individuali con studenti, famiglie e personale scolastico e promossi 381 interventi direttamente nelle classi, dedicati alla prevenzione del disagio, all'educazione emotiva e alla promozione del benessere.

Per quanto riguarda il nuovo bando, e' prevista una prima fase di raccolta delle manifestazioni di interesse per individuare le istituzioni scolastiche e formative capofila e le relative reti territoriali interessate alla realizzazione del servizio. Le istituzioni capofila in possesso dei requisiti richiesti saranno selezionate e accederanno alla seconda fase, dedicata alla realizzazione del servizio e al relativo finanziamento. La presentazione delle Manifestazioni di Interesse dovra' essere inviata a Regione Lombardia esclusivamente online tramite la piattaforma Bandi e Servizi, dalle ore 12.00 del 27 luglio ed entro le ore 17.00 del 2 ottobre, previa autenticazione tramite Spid, Carta d'Identita' Elettronica (Cie) o Carta Nazionale/Regionale dei Servizi (Cns/Crs).

'"Scuola in Ascolto" e' diventato, in pochi anni, un punto di riferimento per le comunita' scolastiche lombarde, contribuendo a costruire ambienti educativi piu' inclusivi, attenti ai bisogni degli studenti e capaci di intervenire tempestivamente nelle situazioni di fragilita'', ha sottolineato Tironi che, alcuni mesi fa, nel marzo 2026, in occasione della visita che fece a Chiara Mocchi, l'insegnante di francese di Trescore Balneario (BG) accoltellata da un tredicenne nei corridoi dell'Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci" e poi ricoverata all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mise in evidenza l'importanza degli sportelli della 'Scuola in Ascolto', quali 'presi'di fondamentali all'interno degli istituti per intercettare fragilita', bisogni e segnali che non possono essere ignorati'. Da ricordare che l'insegnante ricevette poi il 29 maggio scorso, nel corso della Festa della Lombardia, il Premio Rosa Camuna, la piu' alta onorificenza attribuita dalla Regione.

Fla-

(RADIOCOR) 27-07-26 13:32:14 (0345) 5 NNNN