            Notizie Radiocor

            Lifenet Healtcare: acquisisce 70% Policlinico Casilino e amplia presenza nel Lazio

            Paolo Migliavacca nuovo ad della struttura capitolina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - Lifenet Healthcare, gruppo sanitario italiano attivo dal 2018, ha acquisito il 70% del Policlinico Casilino di Roma, una delle strutture ospedaliere piu' rilevanti della capitale.

            L'operazione, spiega una nota, e' stata conclusa con la holding Eurosanita', che manterra' una quota del 30% dell'ospedale, e "rappresenta un passo significativo nella crescita del gruppo". Il Policlinico Casilino, operativo dal 1971, conta 318 posti letto, ed e' nel Lazio la seconda realta' per numero di accessi di Pronto Soccorso e la prima per numero di parti (con oltre 4.500 nascite e' il terzo punto nascita in Italia). La struttura e' parte integrante del tessuto sanitario della Asl Roma 2, una delle aree piu' popolose della capitale. Lifenet amplia la propria presenza nel Lazio, che gia' include l'Ospedale Regina Apostolorum (ad Albano Laziale) e l'Ospedale Citta' di Aprilia (ad Aprilia).

            L'operazione, si legge nella nota, e' volta a rafforzare ulteriormente la gia' significativa qualita' assistenziale del Casilino, valorizzandone tutto il personale e puntando a mantenere l'elevato standard tecnologico che da anni lo caratterizza. La gestione sara' all'insegna della continuita' e sara' guidata dal nuovo amministratore delegato Paolo Migliavacca e dal direttore generale Tullio Ciarrapico.

            "E' per noi un grande onore essere stati scelti da Eurosanita' per questa nuova fase del Policlinico Casilino" dichiara Nicola Bedin, fondatore e amministratore delegato di Lifenet, "siamo motivati affinche' il Casilino sia sempre piu' un punto di riferimento per la Asl Roma 2 e per il territorio tutto" aggiunge.

            com-vmg

            com-vmg

(RADIOCOR) 18-09-25 17:43:25 (0585)SAN 5 NNNN

              
