L&G: gli effetti dei dazi settore per settore - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Energia: In generale le imprese energetiche sono poco sensibili agli effetti dei dazi. Le maggiori aziende petrolifere hanno un'esposizione Ebitda stimata di 100-150 trilioni che non e' determinante per valutarne la qualita' creditizia, secondo noi. Le imprese della sezione intermedia della value chain presentano una certa esposizione ai costi dell'acciaio per nuovi oleodotti, ma la gran parte si e' gia' procurata l'acciaio per grandi progetti: verosimilmente le maggiori spese di costruzione rendono l'infrastruttura midstream esistente ancora piu' di valore. In questo momento il dazio sul greggio canadese e' del 10%, che puo' avere si' degli effetti su imprese come la Canadian Natural Resources, ma e' improbabile che porti a un declassamento nel rating.

Sanita': Le imprese farmaceutiche Usa stanno spingendo la produzione nazionale e stanno facendo lobbying per un trattamento di favore. Il loro livello di esposizione ai dazi rimane incerto visto il ritardo della pubblicazione della Sezione 232. Ci si aspetta che le tariffe doganali siano gestibili per le marche farmaceutiche piu' importanti, ma che vengano usati come strumenti negoziali per ottenere o prezzi piu' bassi delle medicine o piu' investimenti negli Stati Uniti o entrambi. L'impatto dei dazi su aziende farmaceutiche piu' piccole e con margini di guadagno inferiore potrebbe probabilmente richiedere anni e sussidi per spostare la produzione americana. Senza sostegni, infatti, potrebbe peggiorare la carenza di farmaci, visto che la gran parte delle prescrizioni riguarda i generici. Quindi, ogni effetto delle tariffe su questo segmento di mercato dovrebbe rimanere gestibile con un programma realistico di scelte politiche e con gli incentivi necessari.

Tecnologie mediche e life science: Ci saranno impatti dal 2 al 5% sul margine operativo lordo, soprattutto sulle esportazioni Usa verso la Cina. La gran parte delle aziende statunitensi o europee si stanno rendendo conto che il peso dei dazi e' maggiore sulle esportazioni verso la Cina che sulle importazioni verso gli Stati Uniti. Queste imprese stanno quindi riorganizzando la loro supply chain o assorbendo i costi piu' alti o entrambe le cose, cosi' da avere cali modesti dei guadagni.

Retail: Aziende come Home Depot e Lowe's stanno distribuendo i maggiori costi dovuti ai dazi per evitare brusche impennate di prezzo in specifiche categorie. Nella prima meta' dell'anno ci si e' concentrati sulle giacenze in magazzino e quindi l'impatto sui costi sara' piu' visibile nella seconda meta'.

Acciaio: Gli Usa hanno introdotto dazi doganali del 50% sull'acciaio importato da gran parte delle altre nazioni.

Cio' ha avuto effetti positivi sulla produzione interna e sui profitti di aziende statunitensi come Nucor e Steel Dynamics.

Nonostante i prezzi piu' elevati, c'e' un'ampia capacita' domestica e ne stanno beneficiando i produttori Usa.

Sull'acciaio inglese pesano, invece, in questa fase, i dazi doganali al 25%, a seguito di un accordo commerciale siglato dai due paesi nel 2025.

Tecnologia, Media e Telecomunicazioni: Gli impatti diretti dei dazi sono cambiati. Le aziende di semiconduttori e hardware potrebbero esserne colpite, ma al momento le eccezioni ne limiterebbero l'esposizione. Apple e Applied Materials hanno comunicato le conseguenze dei dazi, ma li stanno mitigando grazie agli investimenti e aggiustamenti alla supply chain.

