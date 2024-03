Leverage Shares: perche' l'oro continuera' a salire - PAROLA AL MERCATO

di Violeta Todorova* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - L'oro ha registrato un forte rialzo nell'ultima settimana tra le aspettative sui tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti e le tensioni geopolitiche globali. In genere l'oro attira gli acquirenti nei periodi di instabilita' e, data l'attuale incertezza geopolitica, e' probabile che la spinta al rialzo si estenda a tutto il 2024.

Uno dei fattori piu' importanti che potrebbero influenzare le prospettive dei prezzi dell'oro nei prossimi mesi e' la politica della Federal Reserve. Le aspettative sull'inizio dei tagli dei tassi da parte della Fed nella seconda meta' di quest'anno, in seguito al graduale raffreddamento dell'inflazione, rappresentano un vantaggio per l'oro.

Infatti, quando i tassi d'interesse scendono, i prezzi dell'oro in genere salgono mentre le obbligazioni diventano meno interessanti.

E' probabile che il prezzo dell'oro rimanga volatile nei prossimi mesi, mentre il mercato reagisce ai driver macroeconomici, seguendo gli eventi geopolitici e la posizione della Fed sui tassi di interesse. Tuttavia, riteniamo che i prezzi dell'oro possano aumentare nel 2024, in quanto dovrebbero essere sostenuti dalla domanda di beni rifugio.

Gli acquisti delle banche centrali sono stati un sostegno fondamentale Nell'ultimo anno l'oro ha registrato una buona performance nonostante i tassi di interesse elevati e il dollaro forte.

Questa corsa impressionante potrebbe essere in gran parte attribuita al massiccio acquisto di oro fisico da parte delle banche centrali di tutto il mondo e al posizionamento dei grandi investitori in vista dei previsti tagli dei tassi.

Breakout tecnico per l'oro Il massiccio rally dell'oro dai minimi di novembre 2022 e' avvenuto all'interno di un ampio consolidamento; tuttavia, il breakout di mercoledi' 6 marzo, superiore al precedente livello di resistenza di $2.089, segna l'inizio di un nuovo trend rialzista. Si tratta del primo breakout decisivo dall'agosto 2020, con implicazioni rialziste a lungo termine.

Al rialzo, l'iniziale target di prezzo, in base al breakout, e' di $2.300; tuttavia, nel lungo periodo sembrano facilmente raggiungibili i $2.400.

Negli ultimi quattro mesi l'indice di forza relativa (RSI) ha visto un supporto superiore al 40%, suggerendo che il supporto all'acquisto e' forte, il che aggiunge ulteriore fiducia nel breakout. La struttura dei prezzi e' costruttiva, con la sequenza di massimi e minimi piu' alti saldamente intatta.

Conclusioni L'oro, spesso percepito come riserva di valore in tempi di turbolenze economiche e geopolitiche, trae vantaggio dalla politica di allentamento delle banche centrali poiche' innesca un calo dei rendimenti obbligazionari e del dollaro statunitense, rendendo il metallo prezioso piu' interessante.

Secondo il CME Fed Watch Tool, i mercati valutano al 66% la possibilita' di un taglio dei tassi di 25 punti base a giugno. Di solito gli investitori iniziano ad acquistare oro prima dei tagli dei tassi, poiche' gli asset non remunerativi, come l'oro, tendono a registrare buone performance in un contesto di tassi d'interesse piu' bassi.

Sebbene i tempi e l'entita' delle riduzioni dei tassi della banca centrale statunitense non siano chiari, l'aspettativa generale sui tagli in arrivo ha aiutato il metallo giallo a mantenersi al di sopra del livello di 2.000 $/oz negli ultimi quattro mesi.

L'approccio attendista della Federal Reserve, cosi' come altri dati economici come il rapporto sui Non-farm payroll, manterra' probabilmente alta la volatilita' nel breve termine, anche se per poco tempo, poiche' gli investitori acquisteranno in vista dei previsti tagli dei tassi d'interesse, il che dovrebbe tenere sotto controllo il rally di medio termine.

*Senior Research Analyst di Leverage Shares "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

