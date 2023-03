Leverage Shares: l'inflazione spegne il rally dell'S&P 500 - PAROLA AL MERCATO

di Violeta Todorova * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - A fine febbraio, l'indice di riferimento statunitense S&P 500 ha registrato il maggior calo percentuale settimanale dal dicembre 2022, poiche' i dati economici e i commenti dei funzionari della Federal Reserve hanno aumentato le aspettative di una continuazione della politica monetaria aggressiva da parte della banca centrale.

Gli ultimi dati relativi all'indice dei prezzi PCE core hanno mostrato un aumento dello 0,6%, superando le aspettative di un +0,4% e rivelando che l'inflazione rimane una preoccupazione significativa. Inoltre, la spesa personale e' aumentata dell'1,8%, superando le attese di un +1,4%, indicando che i consumatori statunitensi rimangono forti e potrebbero continuare a causare pressioni inflazionistiche.

Tuttavia, nonostante la recente narrativa prevalente a Wall Street, secondo cui i consumatori sono finanziariamente stabili grazie ai risparmi della pandemia, la maggior parte delle spese viene ancora effettuata con le carte di credito.

Questo, unito alla politica monetaria piu' restrittiva da parte della Federal Reserve, potrebbe avere un impatto negativo sull'economia.

E' difficile stabilire se gli investitori prestino piu' attenzione all'economia o alla liquidita'. Durante l'ultimo mercato rialzista, sembra che l'attenzione si sia spostata sulla liquidita' fornita dalla Fed. Pertanto, e' probabile che il mercato rimanga volatile e che la pressione al ribasso continui.

Gli investitori devono rimanere vigili, ricalibrare le loro aspettative di inflazione e monitorare attentamente gli sviluppi che potrebbero avere un impatto sul mercato azionario. L'andamento dell'economia e la politica monetaria della Federal Reserve svolgeranno il ruolo piu' importante nel determinare le prospettive del mercato azionario.

L'ultima sorpresa sull'inflazione statunitense ha portato i tassi ad aumentare di nuovo e inaspettatamente a febbraio.

Pertanto, la narrazione di una disinflazione costante e' stata abbandonata e i mercati obbligazionari stanno rapidamente riprezzando. Questo ha fatto si' che il picco implicito atteso sui tassi di politica monetaria della Federal Reserve salisse di 50 punti base al 5,4% entro settembre e che le speranze di un taglio dei tassi entro la fine dell'anno svanissero.

Le previsioni di inasprimento della Fed sono in aumento e il mercato ora prevede 30 punti base di rialzo per marzo. Il mercato si aspetta ancora che la Federal Reserve aumenti i tassi di 25 punti base a maggio, mentre le probabilita' di un altro aumento dei tassi simile a giugno sono ora al 72%.

Gli ultimi dati sull'inflazione PCE sottolineano la sfida che attende i titoli azionari. I mercati azionari hanno iniziato il 2023 con un rally dopo il crollo dell'anno scorso, ma di recente si sono indeboliti, di pari passo con il balzo dei rendimenti obbligazionari. I forti dati PCE di gennaio hanno dimostrato che l'inflazione e' piu' solida di quanto si pensasse e hanno alimentato le aspettative che la Fed aumenti i tassi di interesse piu' del previsto e per un periodo piu' lungo del previsto.

E' probabile che la Fed non cambi rotta o faccia una pausa per un po' di tempo e tenga d'occhio gli effetti delle sue politiche sull'economia. I mercati azionari statunitensi stanno mostrando chiari segni di esaurimento ed e' difficile per noi vedere un'estensione del rally, a meno che i rendimenti obbligazionari non scendano. Se da un lato un ulteriore calo del dollaro sarebbe di supporto al mercato azionario, dall'altro il mese di marzo, stagionalmente debole, aumenta il rischio di un'ulteriore debolezza con un nuovo test della soglia dei 3.770 punti visto come una possibilita' concreta.

* Senior Research Analyst di Leverage Shares



