Leverage Shares: Cina, la crisi si prolunga e non e' ancora tempo di abbandonare la cautela - PAROLA AL MERCATO

di Sandeep Rao* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - All'inizio del 2023, il governo cinese aveva previsto una crescita del Pil superiore al 5%, nonostante il Paese non fosse ancora uscito del tutto da un regime restrittivo di lockdown. Ad anno finito, molti osservatori della Cina ritengono che questo obiettivo non sia stato raggiunto.

Molto viene attribuito al cambiamento dello stile operativo di quella che e' (probabilmente) la piu' grande "economia direttiva" del mondo. Il relativo "liberalismo economico" dei due decenni precedenti all'ascesa Xi Jinping e' stato pieno di caos, spesso nascosto, con finanze locali torbide, prestiti delle banche commerciali di qualita' discutibile e un settore immobiliare sovraindebitato.

A partire dal 2022, il Global Debt Monitor del Fondo Monetario Internazionale indica che il rapporto debito/PIL complessivo della Cina e' quadruplicato rispetto agli anni Ottanta. Si prevede che nel 2023 la Cina possa aver superato gli Stati Uniti in termini di debito/PIL.

Quasi due terzi del debito totale del Paese sono nel settore privato, sia aziende che consumatori. Sotto il governo del presidente Xi, l'enfasi e' stata posta sul raggiungimento della "stabilita'" a tutti i costi. Questo ha peggiorato costantemente le condizioni del settore immobiliare.

Il settore immobiliare e' stato a lungo foriero di crescita del PIL. Tuttavia, il default di alcune delle maggiori societa' di sviluppo immobiliare del Paese (e del mondo) nel corso del 2023 ha messo a nudo la fragilita' del settore nel suo complesso.

Nel 2022, le vendite di appartamenti e immobili commerciali a livello nazionale sono crollate del 27%. Le previsioni di S&P Global Ratings per lo scenario negativo vedono l'attivita' del settore tornare ai livelli del 2015, quando la dimensione dell'economia cinese era circa la meta' di quella attuale.

Nel complesso, si stima un crollo delle vendite di svariati miliardi di dollari nei prossimi anni.

Il settore immobiliare cinese e' molto vasto: l'effetto contagio si ripercuote sulle industrie "a monte", come le risorse e i materiali da costruzione, e su quelle "a valle", come gli elettrodomestici e il leasing. In questo modo, il settore e' passato dal contribuire per 1,6 punti percentuali a una crescita del PIL cinese del 7% nel 2015 a un effetto negativo netto di 1,3 punti percentuali nel 2022.

Il calo delle vendite immobiliari ha persino portato al prosciugamento delle casse statali a livello locale. Le entrate degli enti locali provenienti dal settore immobiliare erano gia' diminuite del 23% nel 2022. Nei primi 11 mesi del 2023 si e' registrata un'ulteriore contrazione del 18% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Da tempo si nutrono dubbi sulle statistiche ufficiali rilasciate dalle agenzie cinesi. Per gli investitori offshore, i dati "empirici" o i proxy sono fondamentali per valutare le prospettive della Cina. Tra i proxy che hanno portato ad avere un outlook negativo sull'economia cinese c'e' la decisione del governo cinese di avviare misure di recupero del debito nei confronti dei mutuatari della Belt and Road Initiative (BRI), per lo piu' Paesi poveri che non sono in grado di emettere i titoli obbligazionari richiesti dagli investitori globali, e la decisione di espandere il deficit fiscale in un momento in cui si registrava una solida crescita. Nel 2023, l'economia cinese ha registrato investimenti diretti esteri negativi per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda e forti deflussi di capitale (i piu' rapidi degli ultimi sette anni).

Un punto di riferimento "empirico" meno diretto (ma forse piu' riferibile) e' rappresentato dalla societa' svizzera di beni di lusso Compagnie Financie're Richemont. All'inizio di novembre, il gruppo ha avvertito che le preoccupazioni economiche e le tensioni globali stavano pesando sulla spesa dei consumatori, dopo che gli utili del primo semestre del gruppo avevano mancato le previsioni. Questa nota di cautela e' stata emessa dopo le aspettative, ampiamente diffuse, che la Cina post-lockdown avrebbe visto le aziende di beni di lusso registrare un'impennata dei ricavi. Richemont sarebbe stato un beneficiario netto, dato che il 30% delle sue vendite e' realizzato in Cina.

Tutto sommato, e' il momento della cautela per quanto riguarda la Cina. Man mano che i capitali si allontanano dal "Regno di Mezzo", si puo' ipotizzare che le azioni statunitensi in particolare registrino alcuni picchi.

Tuttavia, come per la maggior parte del 2023, si puo' ipotizzare che tali picchi avranno probabilmente un'ampiezza molto ridotta, in quanto favoriranno societa' del calibro dei Magnifici Sette e alcune societa' di beni di consumo discrezionali.

*Head of Research di Leverage Shares "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

