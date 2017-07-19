Leonardo: sindacati, da risultati piano ricadute positive su occupazione

"Divisione Aerostrutture rimanga in perimetro gruppo" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - I riflessi del piano industriale confermano le ricadute positive sul piano occupazionale con numeri di crescita importante e distribuiti in ogni divisione che confermano i percorsi di sviluppo aziendale. E' quanto scrivono Fim, Fiom, Uilm a valle dell'osservatorio strategico con il management di Leonardo sui risultati del primo semestre. La nota dei sindacati si sofferma in particolare su due temi: l'integrazione di Iveco Defence e il riassetto della divisione Aerostrutture.

"Per quanto riguarda Iveco Defence si e' avviato il percorso che portera' a sinergie importanti nel gruppo che ne valorizzeranno la strategicita'. Per la parte dei veicoli di trasporto e mezzi speciali (Astra stabilimento di Piacenza/staff di Torino) al momento c'e' una importante valutazione in corso indirizzata al mantenimento all'interno del perimetro della One Company" riporta il comunicato. Sulla business unit delle Aerostrutture, l'a.d. Lorenzo Mariani ha comunicato ai sindacati, in linea con quanto detto al mercato, che il percorso di valutazione della possibile jv non risente di pressioni o accelerazioni e i tempi di una possibile decisione sono spostati a dicembre prossimo: "Fim Fiom Uilm nel giudicare positivamente, per ogni divisione interessata, le linee guida di riconferma del piano, che proiettano l'azienda verso una ulteriore crescita, hanno ribadito la loro contrariera' alla visione di politica industriale sulla business unit Aerostrutture, riaffermando il valore del modello di relazioni industriali che hanno consentito di superare criticita' e agevolare la crescita, questo il metodo da utilizzare anche per definire l'evoluzione della BU Aerostrutture: Fim Fiom Uilm non condivideranno progetti che non prevedano garanzie di permanenza nel perimetro Leonardo, dell'ingegneria e delle attivita' manifatturiere su tutti i siti, radicati nel meridione, e soprattutto di governance diretta di Leonardo". Nel pomeriggio presentando i conti agli analisti, Mariani ha spiegato che l'eventuale jv sugli asset della produzione di aerostrutture mira invece a un progressivo deconsolidamento.

fon.

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(RADIOCOR) 31-07-26 17:32:06 (0557) 5 NNNN