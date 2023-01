Leonardo: siglati 2 contratti da 33 mln con Asi per missioni Platino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - L'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ha siglato con Leonardo due contratti dal valore totale di circa 33 milioni di euro per lo sviluppo e realizzazione della camera ad alta risoluzione di PLATiNO 3 e della camera iperspettrale di PLATiNO 4. I due strumenti ottici di ultima generazione, si legge in una nota, sono il cuore tecnologico delle prossime missioni PLATiNO (mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia), programma di Asi per supportare, mediante l'utilizzo di minisatelliti, un'ampia gamma di missioni nei settori dell'osservazione della Terra, telecomunicazioni e scienza. Per la missione PLATiNO 3, Leonardo realizzera' una camera ad altissima risoluzione, ultracompatta e con costi operativi ridotti, capace di catturare immagini di ottima qualita' con un livello di dettaglio a terra (risoluzione spaziale) di almeno di 50 cm. Le immagini acquisite dallo strumento potranno cosi' supportare il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture, anche a fini di protezione civile.

