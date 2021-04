Leonardo: rafforza presenza in Usa con Training Academy a Filadelfia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - La Training Academy negli Usa rispecchiera' i servizi gia' forniti dalla sua struttura gemella di Sesto Calende (Varese) che offre formazione a terra, in ambiente virtuale e in volo, sfruttando anche le capacita' di simulazione sviluppate congiuntamente da Leonardo e dall'azienda canadese CAE e gestite attraverso la loro joint venture Rotorsim. La Training Academy americana, gia' operativa per i clienti, offre servizi di addestramento per i modelli di elicottero AW119, AW169, AW139 e ospitera' anche i servizi di formazione per tutti i clienti nel mondo del primo convertiplano destinato a ricevere la certificazione civile, l'AW609. La struttura di Filadelfia rafforza cosi' il ruolo di Leonardo come unico costruttore di elicotteri al mondo dotato della capacita' di progettare, sviluppare, fornire, qualificare, supportare e utilizzare in autonomia la piu' completa gamma di sistemi di addestramento, generando cosi' un ambiente simulato e virtuale totalmente fedele al prodotto reale. Alessandro Profumo, ad di Leonardo, ha dichiarato: 'Nel nostro settore, solo le realta' industriali con una chiara visione, strategia e coerenza nell'esecuzione possono puntare a un business sostenibile a lungo termine e diventare asset strategici per i loro paesi. Vogliamo essere considerati partner, non solo un fornitore, continuando a garantire servizi ed esperienze nell'addestramento eccezionali, e integriamo queste capacita' nella nostra offerta unica nel suo genere in campo elicotteristico, con l'ambizione di diventare il leader mondiale del settore.

Simulazione avanzata, realta' aumentata, intelligenza artificiale - tutti presenti oggi nella nostra Training Academy negli Usa - sono esempi di questa visione. Questa nuova struttura puo' fare leva sulle rivoluzionarie tecnologie che stiamo implementando e sugli investimenti in una profonda digitalizzazione della nostra offerta e dei nostri processi'.

