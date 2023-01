Leonardo: Profumo, passi importanti su cybersecurity, investito moltissimo

'Negli ultimi 6 anni su sviluppo tecnologie proprietarie' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - 'Negli ultimi 6 anni, da quando sono in Leonardo, abbiamo investito moltissimo nello sviluppo di tecnologie proprietarie. E' un settore nel quale con la nostra divisione sviluppiamo in giro d'affari che arriva sopra i 400 mln di euro'. Cosi' l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine del convegno 'La filiera dell'aerospazio. Difesa e sicurezza in Lombardia', nella sede di Assolombarda a Milano, a chi gli chiedeva a che punto fosse il gruppo nello sviluppo della cybersecurity. 'Come Leonardo - rivendica - abbiamo fatto dei passi molto importanti per consentire al Paese di avere quella sicurezza cibernetica autonoma di cui sentiamo tanto parlare'.

